Neopakujte tyto chyby! Šéfkuchař upozornil na přísady, které nelze přidávat do karbanátků

Do domácích karbanátků nedávejte vejce ani namočenou veku, vyzývá šéfkuchař moskevské restaurace #SibirSibir Jevgenij Kuzněcov v rozhovoru pro Gazeta.Ru. 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T07:33+0100

2022-02-19T07:33+0100

2022-02-19T07:33+0100

zdraví

recept

jídlo

maso

„Jsem proti přidávání vajec, mléka, namočené střídy chleba, česneku, strouhanky nebo drceného ledu do mletého masa,“ řekl. „Jen sůl, pepř a velké množství cibule.“Podle Kuzněcova je to právě cibule, která dodává karbanátkům šťavnatost a „vůbec neruší chuť masa“.Šéfkuchař upozornil, že cibule v mletém mase by neměla být syrová, jinak to bude „hrubé“.Vysvětlil, že karamelizací se cibule zbaví hořkosti, a poradil, že před přípravou je třeba cibuli 15 minut podusit na pánvi v másle a poté ji protřít přes jemné síto společně s masem a nastrouhaným máslem, „které také dodá karbanátku šťavnatost a zachová ji i při smažení“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

