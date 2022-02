https://cz.sputniknews.com/20220219/se-divim-ze-vam-ty-cecky-nevypadly-ceterova-vystavila-sve-bujne-poprsi-a-nastvala-fanousky-17686237.html

„Se divím, že vám ty cecky nevypadly." Ceterová vystavila své bujné poprsí a naštvala fanoušky

„Se divím, že vám ty cecky nevypadly.“ Ceterová vystavila své bujné poprsí a naštvala fanoušky

V pondělí se slavil Den sv. Valentýna a lidé po celém světě si navzájem vyjadřovali lásku. Výjimkou nebyli ani Karlos Vémola a Lela Ceterová, kteří nedávno prošli další krizí. Vypadá to však, že je již vše zažehnáno a pár si nyní dokazuje lásku, jak jen může. Lela totiž od svého milého dostala nádhernou kytici růží i s balónky ve tvaru srdíček.Kdo by však čekal vřelou reakci, mýlil by se. V komentářích se totiž strhla vlna nevole.A nebyli sami: „Se divím, že vám ty cecky nevypadly.“Kritiky tak bylo více než dost. Některé ženy psaly, že ji nechtějí kritizovat za úpravy, které má, ale dodávaly, že kritika je na místě kvůli tomu, jak lacině se Lela prezentuje.„Sleduji vás ráda i po tom skandálu, ale kdyby jste ty vnady méně ukazovala, bylo by to určitě krásnější. Takhle mi to přijde spíše promiskuitní…“ psali uživatelé.Mnozí diskutovali i o tom, že Lela ztrácí svou hodnotu.Podle mnohých fanoušku navíc Lela vypadá jako nafukovací panna. Dodávali rovněž, že méně je někdy více. „Dřív jste byla tak hezká holka - přirozenost je někdy víc, než plastický byznys. Ale samozřejmě je to každého věc,“ zaznělo.Pár lidí mělo pocit, že dárky v tomto vztahu dostává jenom Lela, a tak se ptali, zda i Karlos někdy něco dostal od ní.Nicméně, přeci jen se našli lidé, kterým se fotografie i vzhled Lely zamlouvaly. „Bohyně,“ reagovali.Další psali, že je opravdu nádherná.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

