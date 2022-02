https://cz.sputniknews.com/20220219/slovensti-hokejiste-porazili-svedy-a-odvezou-si-z-pekingu-bronz-17701013.html

Slovenští hokejisté porazili Švédy a odvezou si z Pekingu bronz

Slovenská hokejová reprezentace si poprvé ve své samostatné historii odveze z olympijských her cenný kov. V souboji o bronzovou medaili Slováci porazili...

Slováci dosud olympijský kov neměli. Teprve podruhé se dostali do zápasu o medaili. V roce 2010 v kanadském Vancouveru v semifinále neuspěli s domácí Kanadou a v boji o bronz podlehli Finsku. V Pekingu svou šanci nepromarnili. V utkání o třetí místo zvítězili nad Švédskem 4:0.V úvodu byli aktivnější Švédové, kteří měli v 5. minutě i výhodu přesilové hry. Slováci úspěšně čelili několika nebezpečným šancím Švédů. Ve druhé třetině Slováci dostali do vedení, když se šestým gólem na turnaji prosadil 17letý útočník Juraj Slafkovský, který se zároveň osamostatnil na prvním místě v pořadí střelců ZOH v Pekingu. Ve 33. minutě na něj navázal Samuel Takáč, který využil přesilovku. Slováci ve třetí třetině čelili švédské snaze o vyrovnání, ale brankář Patrik Rybář neinkasoval. Bylo to pro něj druhé čisté konto na olympijském turnaji v Pekingu. V závěru vítězství pojistili góly do prázdné branky Slafkovský a Pavol Regenda.Švédsko - Slovensko 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)Branky a nahrávky: 24. Slafkovský (Čerešňák), 33. Takáč (Regenda), 59. Slafkovský (Cehlárik), 59. Regenda.Hokejový olympijský turnaj vyvrcholí v neděli finálovým duelem mezi Ruskem a Finskem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

