https://cz.sputniknews.com/20220219/strasne-se-zmenil-chcipl-pes-chce-presvedcit-zemana-aby-nepodepisoval-pandemicky-zakon-17694414.html

„Strašně se změnil.“ Chcípl PES chce přesvědčit Zemana, aby nepodepisoval pandemický zákon

„Strašně se změnil.“ Chcípl PES chce přesvědčit Zemana, aby nepodepisoval pandemický zákon

Odpůrcům protikoronavirových opatření zbyla poslední naděje, jak zabránit přijetí pandemického zákona. Hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES se chystá za... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T12:06+0100

2022-02-19T12:06+0100

2022-02-19T12:06+0100

česko

miloš zeman

otevřeme česko - chcípl pes

česká republika

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/17443112_140:0:1278:640_1920x0_80_0_0_b12b41c81eaffd579da36f6ce17c2452.jpg

K přijetí pandemického zákona již stačí prezidentům podpis. Chcípl PES proto organizuje demonstraci u zámku v Lánech. Přesné datum zatím není určeno. Nicméně podle odpůrců opatření proti covidu-19 není radno zahálet.Naposledy se demonstrace konala u vjezdu do ulice Sněmovní, když poslanci hlasovali o pandemickém zákonu. Účastnilo se jí zhruba 150 lidí. Lidé se obávají, že novela umožní návrat totality a nesvobody. Účastníci demonstrací se již vyjádřili, že budou protestovat „dokud to jen bude možné“.V petici zástupci hnutí Chcípl PES upozorňují, že novela může vést ke zneužitelnosti zákona, vyřazuje Nejvyšší správní soud z přednosti projednávání stížností na vládní nařízení a obsahuje pouze vágní definice náhrad škod s neurčitým termínem a bez jakýchkoliv záloh.V pátek Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a novela nyní míří za prezidentem. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček již avizoval, že ji prezident podepíše, až mu bude doručena.Dříve senátoři poukazovali na to, že některá její ustanovení mohou být protiústavní. Jde například o třídenní karanténu po návratu z rizikových zemí či po pozitivním antigenním testu. Dále se jim nelíbilo zrychlené schvalování novely ve stavu legislativní nouze. Po vstupu legislativy v platnost bude možné nařizovat karanténu nebo izolace telefonicky či SMS zprávou.Pro novelu hlasovalo 104 poslanců koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti bylo 82 členů dolní komory z opozičních hnutí ANO a SPD. K přehlasování senátního veta bylo nutných alespoň 101 hlasů.Novela byla schválena na pozadí uvolňování protikoronavirových restrikcí. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že novela má být pojistkou pro případné další vlny epidemie, které by mohly přijít zejména na podzim.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220218/snemovna-schvalila-pandemicky-zakon-zeman-uvedl-ze-novelu-podepise-17677713.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, otevřeme česko - chcípl pes, česká republika, koronavirus