Těhotná tenistka Kristýna Plíšková se vdala. Foto

Těhotná tenistka Kristýna Plíšková se vdala. Foto

Poté, co tenistka Kristýna Plíšková loni v prosinci oznámila, že čeká svého prvního potomka, přišla další radostná zpráva. Nyní se totiž provdala za hráče...

2022-02-19T17:28+0100

2022-02-19T17:28+0100

2022-02-19T17:28+0100

O krásnou zprávu se na Instagramu podělila sama tenistka. S manželem ale měli štěstí, že se jim jejich velký den podařilo ututlat tak, jak si přáli. Až na jeho samotném konci se Kristýna na sociálních sítích pochlubila romantickými fotografiemi.Z fotografií mimo jiné vyplývá, že Dávid si za svědka vybral svého sparťanského kolegu Ladislava Krejčího.A i novomanžel se na svém Instagramu podělil o to, že je již v chomoutu.A gratulace i reakce se postupně jen hrnuly. Na novinku totiž téměř okamžitě reagovali fanoušcina sociální síti, a to jak na profilu Kristýny, tak jejího muže.Ozvala se i Kristýnina sestra, dvojče Karolína, která jí se vtipem vzkázala: „A jsi v háji.“ Na to ale Kristýna trefně a se smíchem odpověděla: „Jako ty!“Spousta lidí psala, že jim to moc přejí.Ozývalo se také to, že jim uživatelé přejí, aby to bylo napořád.„Gratuluji. Hodně štěstí a lásky,“ stálo v další reakci.Kristýna PlíškováKristýna Plíšková pochází z rodiny Radka Plíšky a Martiny Plíškové. Tenisu se věnuje již od svých čtyř let. Tenis hraje profesionálně i její o dvě minuty mladší dvojče Karolína Plíšková, s níž v počátečních fázích kariéry Kristýna obvykle na turnajích hrála čtyřhru. Zajímavé je, že Kristýna hraje levou rukou, kdežto Karolína při hře drží raketu pravou rukou.Pokud jde o její osobní život, v únoru 2022 se vdala za slovenského fotbalistu Dávida Hanckeho, který hraje za pražskou Spartu. Manželé spolu čekají prvního společného potomka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

