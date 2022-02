https://cz.sputniknews.com/20220219/uroven-naplnenosti-zasobniku-plynu-v-evrope-klesla-na-32--17695745.html

Úroveň naplněnosti zásobníků plynu v Evropě klesla na 32 %

Úroveň naplněnosti zásobníků plynu v Evropě klesla na 32 %

Méně než 5 % plynu načerpaného v letní sezóně zůstává v podzemních zásobnících (PZP) v Evropě, celková úroveň jejich naplnění je 32 %, uvádí Gazprom. 19.02.2022, Sputnik Česká republika

„Méně než 5 % plynu načerpaného v létě zůstává v PZP v Evropě. Celková úroveň naplněnosti PZP v Evropě je 32 %. Podzemní zásobníky v Německu jsou vyčerpány z více než 2/3, ve Francii téměř 3/4,“ uvádí se ve zprávě na oficiálním Telegram-kanálu společnosti.Uvádí se, že podle údajů Gas Infrastructure Europe k 17. únoru je objem aktivního plynu v evropských podzemních zásobnících o 21 % (8,3 miliardy metrů krychlových) nižší, než byla loňská úroveň. Z objemu přečerpaného plynu v letní sezóně bylo odčerpáno 95,3 % (44,8 mld. m 3), to znamená, že zbylo necelých 5 %.Od 11. ledna se úroveň zásob v evropských zařízeních PZP posunula do oblasti rekordních minim v dlouhodobém pozorovacím období. K 17. únoru jsou zásoby 0,95 miliardy krychlových metrů pod minimem k tomuto datu, uvádí zpráva. Je třeba poznamenat, že odebírání plynu z evropských zařízení PZP obvykle trvá do konce března - poloviny dubna.Naplněnost ukrajinských PSP je rovněž na minimálních úrovních. 17. února se snížila na 10,6 miliardy metrů krychlových. To je o 45 % (8,7 miliardy metrů krychlových) méně než v loňském roce a o 4,7 miliardy metrů krychlových méně než k datu zahájení načerpávání v dubnu 2021.Rusko je po mnoho desetiletí spolehlivým dodavatelem zemního plynu do Evropy a plní své dodavatelské závazky. Gazprom nejednou zdůrazňoval, že dodává plyn podle žádostí spotřebitelů v souladu se smluvními závazky. Evropská unie také nejednou uváděla, že Gazprom striktně plní své smluvní závazky ohledně dodávek plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

