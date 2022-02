https://cz.sputniknews.com/20220219/zde-je-videt-ze-vek-je-pouze-cislo-sexy-modelka-simona-krainova-slavi-49-let-porad-je-hratelna-17702084.html

„Zde je vidět, že věk je pouze číslo.“ Sexy modelka Simona Krainová slaví 49 let. Pořád je hratelná

„Zde je vidět, že věk je pouze číslo.“ Sexy modelka Simona Krainová slaví 49 let. Pořád je hratelná

Česká topmodelka Simona Krainová dnes slaví 49 let, a jde tedy o poslední narozeniny, kdy jí je -cet. Tento věk by jí ale málo kdo hádal. Krainová, která razí... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T18:32+0100

2022-02-19T18:32+0100

2022-02-19T18:32+0100

celebrity

simona krainová

modelka

narozeniny

fotografie

instagram

fanoušci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/13295898_0:136:1210:817_1920x0_80_0_0_6f524c8dd6d980c0ff06407efe77d161.jpg

Krainová patří mezi šťastné ženy, které absolutně nevypadají na svůj věk. Za to, kolik jí je, se však nestydí, a tak se rozhodla, že narozeniny oslaví. Tentokrát se konaly v kruhu rodinném, a to pod taktovkou jejího manžela Karla Vágnera.Krainová tak spolu se syny Brunem a Maxem, manželem a sestrou Yvonou vyrazila do Vysokých Tater. Tam se vydali lanovkou na Lomnický štít, užili si krásný den a kochali se výhledem na vrcholky zasněžených hor. Počasí jim přitom přálo.U této příležitost se Krainová nechala zvěčnit a na snímcích, které se později objevily na jejím Instagramu, se snažila shrnout svá přání a zabilancovat. Na snímcích na sněhu přitom modelka zazářila jako pravá ledová královna.A jak už to tak bývá, její profil se zaplnil blahopřáními k narozeninám.Přidávaly se i známé osobnosti, jako třeba modelka a moderátorka Michaela Ochotská: „Všechno nejlepší, lásko naše.“Další lidé jí pak přáli, ať je stále originál a ať její „neutuchající energie ještě dlouho válcuje svět“.Někteří ani nechtěli uvěřit tomu, že příští rok této krásce bude už padesát.A s lichotkami se přidávali další: „Ty jsi tak krásná a stylová.“Dokonce zaznělo, že Simona je opravdová „ikona“. A nejen to.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

simona krainová, modelka, narozeniny, fotografie, instagram, fanoušci