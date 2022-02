https://cz.sputniknews.com/20220220/blinken-usa-neuznavaji-znovupripojeni-krymu-k-rusku-a-jsou-pripravene-reagovat-na-vyostreni-situace-17719423.html

Blinken: USA neuznávají znovupřipojení Krymu k Rusku a jsou připravené reagovat na vyostření situace

Blinken: USA neuznávají znovupřipojení Krymu k Rusku a jsou připravené reagovat na vyostření situace

Spojené státy americké neuvažují o uznání Krymu jako součásti Ruské federaci, ani o nezávislosti Donbasu, aby zabránily „velké válce“. Stejně tak by mohly... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že Krym se v roce 2014 v důsledku referenda připojil k Rusku. Referendum se konalo po státním převratu na Ukrajině. Vstup do Ruska podpořilo 96,77 % voličů na Krymu a 95,6 % voličů v Sevastopolu. Podle Moskvy je krymská otázka uzavřená, ale Ukrajina stále považuje Krym za své, ale dočasně okupované území. Mnoho západních zemí v tom Kyjev podporuje. Ruské vedení opakovaně prohlásilo, že obyvatelé Krymu demokraticky, plně v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN, hlasovali pro znovupřipojení k Rusku.Za zmínku stojí i to, že ukrajinská vláda v dubnu 2014 začala vojenskou operaci proti Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice, které po převratu na Ukrajině vyhlásily na východě země samostatnost. V důsledku konfliktu podle údajů OSN zahynulo zhruba 13 tisíc lidí. O řešení konfliktu jedná trojstranná skupina. Nicméně i po příměří a uzavření minských dohod nadále trvají přestřelky a dochází ke ztrátám na lidských životech.Moskva v této souvislosti opakovaně upozorňuje na to, že Kyjev nedodržuje minské dohody a protahuje jednání o vyřešení konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničí rovněž uvedlo, že Kyjev na Donbas poslal polovinu veškerého personálu Ozbrojených sil Ukrajiny. Moskva vyjádřila znepokojení nad přesunem vojenské techniky ze zemí NATO k ruským hranicím a nadnárůstem počtu západních instruktorů na Donbasu. Západní země nadále poskytují Ukrajině vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se používají na Donbasu.USA mohou reagovat na situaci na UkrajiněBlinken mimo jiné prohlásil, že na současnou vyostřenou situaci kolem Ukrajiny může navázat reakce Západu.Uveďme, že situace na Donbasu se vyhrotila zejména v posledních dnech, kdy samozvané DLR a LLR ohlásily velké ostřelování ze strany ukrajinských bezpečnostních složek. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Týká se především žen, dětí a seniorů. Jak uvedl šéf DLR Denis Pušilin, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí armádě zahájit ofenzívu na Donbas a realizovat plán invaze do DLR a LLR. V sobotu vedoucí představitelé DLR a LLR podepsali dekrety o všeobecné mobilizaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

