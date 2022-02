https://cz.sputniknews.com/20220220/britska-kralovna-alzbeta-ii-se-nakazila-koronavirem-17710445.html

Britská královna Alžběta II. se nakazila koronavirem. Buckinghamský palác informoval o jejím stavu

Média informují o tom, že královna má lehké symptomy jako při nachlazení. Uvádí se, že Alžběta II. plánuje pokračovat v plnění svých povinností, a to nehledě... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

Britská média dnes s odvoláním na Buckinghamský palác informovala o tom, že královna Alžběta II. byla pozitivně testována na koronavirus. Podle zdroje má britská královna jenom mírné příznaky a bude i nadále vykonávat své základní povinnosti. Pětadevadesátiletá královna byla v kontaktu se svým synem, princem Charlesem, který se nakazil covidem-19 minulý týden. O den později pozitivní test na koronavirus měla i manželka prince z Walesu, Camilla. Jak uvádí zdroj, Alžběta II. byla plně naočkovaná. První dávku vakcíny královna dostala již v lednu loňského roku.Alžběta II. změnila historické pravidloDříve jsme psali o tom, že britská královna Alžběta II. zrušila dlouholeté pravidlo, které zavedl král Jiří V., aby princ William a Kate Middleton mohli změnit jméno a titul svého nejmladšího syna, prince Louise.Poté, co princ William a Kate Middleton přivítali 23. dubna 2018 do rodiny svého třetího potomka, hrdí novopečení rodiče mu dali jméno Louis Arthur Charles.Jako třetí ze svých dětí zvolili Louise jako jméno na počest mentora prince Charlese lorda Louise Mountbattena, který zemřel při teroristickém útoku IRA v roce 1979. Princ William a princ George to mají také jako druhé jméno, zatímco Louisovo druhé jméno Charles je poctou jeho dědovi, princi z Walesu.Louis nemá skutečné příjmení stejně jako jeho sourozenci princ George a princezna Charlotte a je formálně známý jako Jeho královská Výsost princ Louis z Cambridge. Tento titul však možná nepatřil mladému Ludvíkovi kvůli jednomu velmi zajímavému pravidlu, které schválil král Jiří V.Stalo se tak v roce 1917, kdy vládce oznámil, že pouze ti, kteří jsou nejblíže prvním místům v řadě následnictví trůn. To znamenalo, že čestný královský titul připadne pouze dětem panovníka. Vnoučata narozená v mužské linii se také mohla stát princi a princeznami, ale pravnoučata nikoli.Královna Alžběta II. však toto pravidlo zrušila, aby děti prince Williama a Kate Middletonové mohly získat své zasloužené tituly. Pokud by se tak nestalo, pak by nejmladší syn vévodů byl znám jako mistr Louis z Cambridge nebo mistr Louis Windsor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

