Čím odpoví Rusko na americké špionážní drony?

V šedesátých letech minulého století byl v sovětském vzdušném prostoru sestřelen letoun amerického špióna (byl potom vyměněn za sovětského špióna). Dnes to... 20.02.2022

Americký server 19FortyFive zveřejnil příspěvek o budoucím použití strategického hypersonického bezpilotního průzkumného letounu Lockheed SR-72.Kdyby tento letoun již existoval, bylo by to nejrychlejší současné letadlo. SR-72 považují za unikátní hypersonický průzkumný útočný bezpilotní létající stroj, který dokáže vyvinout maximální rychlost 6M.SR-71: byl používán ve Vietnamu, „projevil zájem“ o SSSRTrochu o jeho „předcích.“ Ve druhé polovině šedesátých let byl v USA vyvinut strategický průzkumný letoun Lockheed SR-71 Blackbird, který se stal nejrychlejším letadlem na světě (maximální rychlost 3500 km za hodinu neboli 3,3M). Tento letoun dokázal vyfotografovat téměř každou oblast nebo území, o které projeví zájem rozvědka. SR-71 byl použit ve všech válečných konfliktech této doby, například nad Vietnamem. Odpálili tam na něj nejméně 800 raket sovětského protivzdušného raketového systému S-75 Dvina, ale zasáhnout tento rychlý cíl se ani jednou nepodařilo.SR-71 projevoval samozřejmě „velký zájem“ o Sovětský svaz. Avšak na začátku sedmdesátých let byla v SSSR vyvinuta nadzvuková dálková stíhačka MiG-25 s rychlostí letu asi 3000 km za hodinu, což přinutilo SR-71, aby byl opatrnější a nevstupoval zjevně do sovětského vzdušného prostoru. Kromě MiGů mohly zasáhnout SR-71 také výkonnější (než byly ve Vietnamu) systémy PVO S-200, které dokázaly ochránit všechny cíle, které byly pro rozvědku nejzajímavější. No a vývoj v osmdesátých letech stejně rychlé, ale vyzbrojené raketami vzduch-vzduch o velkém doletu stíhačky MiG-31 v podstatě skoncoval s aktivitami strategického rozvědčíka SR-71 u hranic SSSR. V roce 1998 byl Blackbird SR-71 vyřazen z výzbroje.Po více než dvaceti letech vyvíjejí v USA super rychlý strategický průzkumný letoun, který údajně nedokáže sestřelit žádný dnešní systém protivzdušné obrany. Jeho rychlost má činit 6M, tedy více než 6000 km za hodinu. Takovou rychlost mají dnes pouze balistické rakety a hypersonická okřídlená raketa Zirkon. Avšak rakety této třídy se nedají znovu použít, jsou to takzvané jednorázové létající stroje.Zvláštnost bezpilotního stroje spočívá v tom, že může mnohokrát vzlétat a přistávat, vykonávat hypersonické lety se zachováním konstrukce a bez žádných deformací. Jde o to, že při letu v atmosféře takovou rychlostí dochází k zahřívání pláště letounu na teploty stovek stupňů Celsia. Bez příslušného ochlazení a použití speciálních materiálů stěží dokáže obyčejná konstrukce obyčejného letadla vydržet takovou zátěž. Hypersonické letadlo musí tuto zátěž vydržet vždy a mnohokrát.SR-72 proti Rusku a hned do války?Média informují o tom, že prezentační vzorek letounu SR-72 vykoná první let v roce 2023 a že se do roku 2030 objeví tato zbraň se všemi funkcemi. Nový průzkumný letoun má být, podle zprávy, vybaven raketovým systémem HSSW společnosti Lockheed Martin.Tento bojový systém, hypersonický nosný letoun s hypersonickou raketou, by dokázal zajistit nejaderný zásah jakéhokoli bodového cíle na kterémkoli místě Země během několika hodin. Zásah cíle na vzdálenosti 20 tisíc kilometrů by se dal například uskutečnit 6,5 hodiny po povelu. Dnes je to možné pouze s použitím balistických raket, jejichž veškerá odpálení jsou registrována a mohou například způsobit odvetnou reakci jiných jaderných mocností. Ale operace s použitím hypersonického letounu může zůstat nepovšimnutou strategickými informačními systémy.Nasazení takového útočného letounu proti Rusku stejně nezůstane bez povšimnutí a vyvolá příslušnou reakci, tedy válku. Avšak průzkumné mise vedle území, a možná i s krátkými vstupy do jistých oblastí, jsou podle mého názoru možné. Nad hranicemi Ruska existuje plošné radiolokační pole, avšak celé území není samozřejmě chráněno systémy PVO.Je také pravděpodobně možné obletět hranice chráněných prostorů některých protivzdušných raketových systémů. Přibližně stejně, jako nad území SSSR pronikly koncem padesátých let strategické průzkumné letouny U-2, dokud v roce 1960 nebyl u Sverdlovska (dnešní Jekatěrinburg) sestřelen Francis Gary Powers, který vykonával výzvědný úkol pro CIA.Moderní ruské radiolokační prostředky samozřejmě objeví takový cíl jako SR-72, avšak průlet rychlostí 6M je přece jen možný, dokud nebude celý prostor nad Ruskem „uzavřen“ nejnovějšími systémy PVO typu S-500, které zaručeně zasáhnou hypersonické cíle na vzdálenosti do 600 km. Avšak v případě existence takového letounu jako SR-72 stejně zůstane pokušení vypočítat eventuální kurs letu na proniknutí přes tyto systémy PVO jak s ohledem na dobu reakce obranného systému, tak na to, že se super letoun stihne vyhnout útoku protivzdušných raket vypuštěných na něj.Cíl č. 1 pro PAK DP (perspektivní letecký komplex pro zachycování na velké vzdálenosti)Zvažme jinou variantu likvidace SR-72 moderními stíhačkami jako MiG-31 BM. Musí proto vzniknout určité okolnosti, letadla se musí setkat na zkřížených trasách a SR-72 musí letět ve výšce nižší než 30 km. Pokud jsou však známa místa základen MiGů a doba reakce obranných systémů, dá se směr letu vypočítat tak, aby MiGy musely dohánět SR-72, což je dnes pro ně nereálné.Na závěr uvedeme, že v Rusku vyvíjejí perspektivní letecký systém pro dálkové zachycení (PAK DP) s analogickými kapacitami jako hypersonický pilotovaný letoun, který může v nejbližších 10 letech vystřídat dnešní stíhačky MiG-31, a „zakryje“ ruský vzdušný prostor jak před okřídlenými raketami, tak před jakýmikoli strategickými bombardéry a hypersonickými průzkumnými letouny. Zatím je ještě příliš brzy hovořit o termínech prvního letu nového letadla. Nemáme ani žádné potvrzené technické údaje. Myslím, že po tom, co se objeví SR-72, budou úkoly a požadavky vůči PAK DP pozměněny, protože právě nový americký „špión“ s raketami bude pro novou stíhačku terčem č. 1.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

