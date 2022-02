https://cz.sputniknews.com/20220220/dle-komunistu-cr-v-konfliktu-rf-s-ukrajinou-prileva-olej-do-ohne-a-usa-dle-nich-chteji-valku-17718779.html

Dle komunistů ČR v konfliktu RF s Ukrajinou přilévá olej do ohně a USA dle nich chtějí válku

Dle komunistů ČR v konfliktu RF s Ukrajinou přilévá olej do ohně a USA dle nich chtějí válku

V neděli 20. února se v Praze před velvyslanectvím USA shromáždilo asi padesát komunistů a jejich příznivců. Důvodem byl jak konflikt na ukrajinsko-ruské... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-20T22:17+0100

2022-02-20T22:17+0100

2022-02-20T22:17+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/16601386_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_b35469f5d8af707f5286abaa2db2ed4e.jpg

Lidé, kteří se na místě shromáždili, zejména obviňovali Spojené státy americké z toho, že chtějí vyvolat válku v Evropě. Nelíbil se jim ale ani přesun amerického vojenského konvoje z Německa na Slovensko, který na území ČR vstoupil 15. února. Dodejme, že americká armáda jednotky přesunuje kvůli cvičení Saber Strike 2022, kterého se účastní cca 1 200 vojáků s 500 kusy techniky.Někteří lidé navíc volali po vystoupení Česka z NATO, požadovali světový mír a konec kapitalismu.Celá akce se konala pod záštitou pražské KSČM. Jako hlavní řečníci na akci vystoupili bývalí komunističtí poslanci Marta Semelová a Stanislav Grospič a na místě byl přítomen také podporovatel spojeneckých vojsk, který na komunisty mával americkou vlajkou.A nebyla sama. Podobně se totiž projevil také bývalý poslanec Stanislav Grospič.Za zmínku stojí, že demonstrace se vyjma komunistů zúčastnili i zástupci Komunistického svazu mládeže (KSM), Mírového hnutí, iniciativy Ne!Základnám nebo Klub českého pohraničí.Protestující si na akci přinesli i rudé vlajky nebo transparenty, které hlásaly: „Ami, go home!“ nebo „Chceme mír.“Napjatá situacePřipomeňme, že Moskvě jsou v poslední době připisovány plány na eskalaci situace kolem Ukrajiny.V Rusku to všakkategoricky vyvracejí a neustále prohlašují, že nikoho neohrožují a všechna podobná prohlášení jsou používána jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Jak již dříve řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov, Moskva nevytváří žádné důvody pro konfliktní situaci kolem sousední země. Rusko podle jeho slov nevylučuje, že Západem vyvolaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl krýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu.Ze Západu nadále přicházejí zprávy, že Rusko údajně připravuje provokace na Ukrajině, nehledě na návrat ruských jednotek po cvičení do míst jejich nasazení. Ministr obrany Sergej Šojgu v pondělí na schůzce s Putinem uvedl, že „část cvičení se chýlí ke konci, část bude dokončena v nejbližší době“. Mluvčí ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov v úterý sdělil, že vojenské okruhy jižní a západní začaly vracet vojáky na místa jejich dislokace.Americký prezident Joe Biden i britský premiér Boris Johnson jsou alepřesvědčeni, že Rusko útok na Ukrajinu chystá. Podobně to vidí také český premiér Petr Fiala, který prohlásil, žeEvropa je jenom krok od války a že šance namírového řešení se snižuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220220/tahate-nas-do-valky-pane-korcokove-slovaky-nastvala-ministrova-slova-o-situaci-na-donbasu-17717459.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko