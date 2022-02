https://cz.sputniknews.com/20220220/evropska-unie-vydala-na-ukrajinu-vice-penez-nez-na-kteroukoli-jinou-zemi-17714010.html

Evropská unie vydala na Ukrajinu více peněz než na kteroukoli jinou zemi

Evropská unie utratila od roku 2014 za Ukrajinu více než 17 miliard eur, což je více než za kteroukoli jinou zemi, řekl na Mnichovské bezpečnostní konferenci... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

„Koordinujeme naše akce s Ukrajinou ve větší míře než s kteroukoli jinou zemí. Zemi jsme finančně podpořili. 17 miliard eur je poměrně hodně peněz,“ prohlásil zástupce EU.Podle jeho slov unie nadále trvá na reformách na Ukrajině. Borrell dodal, že neexistuje žádná země, za níž by EU „utratila více peněz“.Tento týden se situace na kontaktní linii v Donbasu vážně vyhrotila: Kyjev ignoruje veškeré dříve uzavřené dohody, většinu své armády soustředil na hranici s DLR a LLR a pravidelně ostřeluje domobranu, a to i s použitím techniky, která je zakázaná Minskými dohodami. Úřady samozvaných republik kvůli tomu zahájily evakuaci žen, dětí a starých lidí do Rostovské oblasti a také vyhlásily všeobecnou mobilizaci.Konflikt na východě Ukrajiny trvá již osm let, za tu dobu se podle OSN stalo oběťmi více než 13 000 lidí, dalších asi 44 000 bylo zraněno. O deeskalaci se diskutuje na setkání kontaktní skupiny v běloruském hlavním městě. Jako základ jsou brány minské dohody, které požadují provedení ústavní reformy, uzavření příměří a stažení těžkých zbraní z kontaktní linie. Napětí v Donbasu podněcují Spojené státy a další země NATO, které zásobují Ukrajinu množstvím zbraní a posílají tam vojenské instruktory. Moskva opakovaně vyzývala k zastavení dodávek zbraní, protože to může podnítit Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

