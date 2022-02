Expert upozornil na následky odstoupení Kyjeva od Budapešťského memoranda

https://cz.sputniknews.com/20220220/expert-upozornil-na-nasledky-odstoupeni-kyjeva-od-budapestskeho-memoranda-17711306.html

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během svého sobotního projevu na Mnichovské konferenci prohlásil, že hodlá iniciovat jednání účastníků Budapešťského memoranda o bezpečnosti. Jejich svoláním byl pověřen ministr zahraničních věcí. Zelenskyj prohlásil, že pokud se jednání nebude konat, nebo jeho výsledky nezaručí bezpečnost Kyjeva, „bude mít Ukrajina plné právo se domnívat, že Budapešťské memorandum nefunguje, a všechna balíčková rozhodnutí z roku 1994 budou zpochybněna“.Pro Ukrajinu to může znamenat status odpadlíka, dodal expert. „Je to (Zelenského výroky o Budapešťském memorandu, pozn. red.) takový diplomatický teroristický aktivismus, který potřebují, aby zůstali středem pozornosti,“ míní Žarichin.Kyjev zdědil po rozpadu SSSR značný jaderný arzenál. Avšak v roce 1994 podepsaly Ukrajina, Rusko, USA a Velká Británie Budapešťské memorandum, které fungovalo jako mezinárodní smlouva o bezpečnostních zárukách v souvislosti s tím, že se Ukrajina připojila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. V rámci této smlouvy byl jaderný arzenál na ukrajinském území zlikvidován a jaderné mocnosti zaručily Kyjevu bezpečnost.Napjatá situacePřipomeňme, že Moskvě jsou v poslední době připisovány plány na eskalaci situace kolem Ukrajiny.V Rusku to všakkategoricky vyvracejí a neustále prohlašují, že nikoho neohrožují a všechna podobná prohlášení jsou používána jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Jak již dříve řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov, Moskva nevytváří žádné důvody pro konfliktní situaci kolem sousední země. Rusko podle jeho slov nevylučuje, že Západem vyvolaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl krýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu.Ze Západu nadále přicházejí zprávy, že Rusko údajně připravuje provokace na Ukrajině, nehledě na návrat ruských jednotek po cvičení do míst jejich nasazení. Ministr obrany Sergej Šojgu v pondělí na schůzce s Putinem uvedl, že „část cvičení se chýlí ke konci, část bude dokončena v nejbližší době“. Mluvčí ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov v úterý sdělil, že vojenské okruhy jižní a západní začaly vracet vojáky na místa jejich dislokace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

