Fiala si myslí, že Evropa je jen krok od války. Vyřešení situace mírovou cestou už moc nevěří

Fiala si myslí, že Evropa je jen krok od války. Vyřešení situace mírovou cestou už moc nevěří

Český premiér Petr Fiala (ODS) se vyslovil k současnému napětí ve světě, které vzniklo kvůli situaci mezi Ruskem a Ukrajinou. Politik se domnívá, že se Evropa... 20.02.2022

2022-02-20T13:25+0100

2022-02-20T13:25+0100

2022-02-20T13:25+0100

Fiala současné dění rozhodně nebere na lehkou váhu a obává se vojenského konfliktu.Český premiér je bohužel také toho názoru, že se značně snižuje pravděpodobnost dosažení mírového řešení, a to proto, že mnohé pokusy o diplomatické řešení zatím nebyly úspěšné.Následně se český předseda vlády vyslovil k možným sankcím, které by byly uvaleny na Rusko, pokud by se skutečně odhodlalok vpáduna Ukrajinu.Konkrétní však nebyl, a tak zatím není jasné, jaké sankce by sena Rusko či okolí prezidenta RF Vladimira Putina mohly snést. Jak sám Fiala uvedl, není oprávněn k tomu, aby prozrazoval více, ale dodal, že sankcí je prý připravena celá řada. Sám je navíc pro to, aby postih byl „co možná nejtvrdší“.V neposlední řady z úst Fialy zaznělo, že je dost možné, že by se případné sankce namířené proti Rusku zřejmě dotkly i České republiky. Podle něj se jako jedna z možností, jak se revanšovat českým firmám a zmírnit na ně dopady sankcí, nabízí kompenzace.Připomeňme, že Moskvě jsou v poslední době připisovány plány na eskalaci situace kolem Ukrajiny.V Rusku to všakkategoricky vyvracejí a neustále prohlašují, že nikoho neohrožují a všechna podobná prohlášení jsou používána jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Jak již dříve řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov, Moskva nevytváří žádné důvody pro konfliktní situaci kolem sousední země. Rusko podle jeho slov nevylučuje, že Západem vyvolaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl krýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu.Ze Západu nadále přicházejí zprávy, že Rusko údajně připravuje provokace na Ukrajině, nehledě na návrat ruských jednotek po cvičení do míst jejich nasazení. Ministr obrany Sergej Šojgu v pondělí na schůzce s Putinem uvedl, že „část cvičení se chýlí ke konci, část bude dokončena v nejbližší době“. Mluvčí ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov v úterý sdělil, že vojenské okruhy jižní a západní začaly vracet vojáky na místa jejich dislokace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

