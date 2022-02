https://cz.sputniknews.com/20220220/genialni-napad-jak-rychle-uslehat-vejce-bez-slehace-a-mixeru-17693572.html

Geniální nápad: jak rychle ušlehat vejce bez šlehače a mixéru

Geniální nápad: jak rychle ušlehat vejce bez šlehače a mixéru

Existuje mnoho receptů, které vyžadují dokonale ušlehaná vejce. To lze provést pomocí mixéru nebo kuchyňské metly, kterou máte po ruce. Ale co když nemáte ani... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

zdraví

vejce

jídlo

tipy

recept

Nápad byl uveřejněn na blogu o užitečných tipech a radách lubowlmt na Instagramu.K dokonalému ušlehání vajec bez mixéru nebo šlehače budete potřebovat dvě obyčejné vidličky. Musíme je spojit tak, aby se zuby vzájemně protínaly. V této poloze držte obě rukojeti a rozšlehejte vejce.Tento způsob můžeme použít při přípravě piškotového těsta. Dokonale ušlehaná vejce jsou totiž důležitou složkou, díky níž je toto pečivo velmi nadýchané, vzdušné a jemné.Foodblogerka Oksana Pošla (o_poishla) sdílela na své instagramové stránce recept na piškotové těsto, které se vždy povede.Ingredience:• vejce - 5 ks• cukr - 170 g• vanilkový cukr• mouka - 180 g• prášek do pečiva - 1 lžička• olej - 3 polévkové lžíce• vroucí voda - 3 polévkové lžícePostup:1. Vejce dáme do velké nádoby a ušleháme mixérem při nejvyšší rychlosti 7-9 minut.2. Pomalu přidáváme cukr a šleháme dalších 7-9 minut, dokud nevznikne světlá nadýchaná hmota.3. Přidáme prosátou mouku s práškem do pečiva a jemně promícháme vařečkou pohybem shora dolů.4. Přidáme olej, promícháme a zalijeme vroucí vodou.5. Těsto nalijeme do pekáčku vyloženého pergamenem.6. Pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů 40-45 minut v režimu zdola i shora.Super nápad: jak během 5 minut upéct vysoký a nadýchaný piškot bez troubyVysoký, nadýchaný a jemňoučký piškot je snem každé hospodyňky. Bohužel ne vždy se takové pečivo podaří hned napoprvé, a to ani při správné přípravě a dodržování proporcí. Abyste si značně usnadnili život, můžete zvolit jednodušší způsob – upéct piškot v mikrovlnné troubě za několik minut.Foodblogerka Alina Ivanovová sdílela nápad a recept na Instagramu.Ingredience:Postup:Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

