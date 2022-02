https://cz.sputniknews.com/20220220/kralovna-eva-buresova-ohromila-fanousky-nadhernym-outfitem-17715533.html

„Královna!“ Eva Burešová ohromila fanoušky nádherným outfitem

Krásná a talentovaná. Tak by se dala dvěma slovy vystihnout česká zpěvačka a herečka Eva Burešová. A souhlasili by s tím určitě i její fanoušci, kteří na ní... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

Na fotografii, na níž je Eva zachycena, je oblečena do černé dlouhé večerní róby. A vypadá vskutku fantasticky. Není tedy divu, že opět lidem vyrazila dech a oslnila nejednoho muže.Eva však nebyla jediná, kdo někomu děkoval. V reakcích se totiž ozývali mnozí fanoušci, kteří děkovali právě Evě za skvělý zážitek.A podobných reakcí bylo opravdu hodně: „My tobě! Byla jsi neuvěřitelná.“Následně ji fanoušci chválili za to, jak zazářila.Podle mnohých to byl zkrátka ten „nejhezčí večer“.Mimo jiné řeč přišla také na Evin oslnivý vzhled, který se tentokrát opravdu povedl. Neskutečně jí to totiž slušelo. Pozornost vzbudila také krásná černá róba: „Krásné šaty. Moc vám to sluší.“„Tak ty šaty jsou hodně luxusní, sluší vám to,“ ozývalo se dál.Burešová si však v komentářích mohla počíst, jaká je kočka. Někteří ji označovali za „princeznu“ i „bohyni“.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

