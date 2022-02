https://cz.sputniknews.com/20220220/meteorologove-zvysili-stupen-varovani-pred-silnym-vetrem-a-uvedli-kdy-kdyz-zivel-cesko-opusti-17713681.html

Hrozí silný vítr i povodně! Meteorologové zvýšili stupeň varování a uvedli, kdy živel Česko opustí

Hrozí silný vítr i povodně! Meteorologové zvýšili stupeň varování a uvedli, kdy živel Česko opustí

Vítr, který v noci na dnešek způsobil výpadky elektřiny u víc než 20 000 odběratelů a komplikoval i dopravu na železnici, se má dnes odpoledne utišit. V... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-20T15:56+0100

2022-02-20T15:56+0100

2022-02-20T16:07+0100

česko

počasí

vítr

čhmú

český hydrometeorologický ústav (čhmú)

varování

povodně

meteorologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/17713608_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_6cbecacc34467e52dc1060a876949341.jpg

V Čechách bude foukat do úterního rána, na Moravě zejména během pondělí.Podle upravené výstrahy silný vítr hrozí v pondělí od 04.00 hod do 11.00 hod s vysokým stupněm nebezpečí na celém území Čech, s výjimkou severovýchodu. Podobné varování platí třeba i pro Jihlavsko a Žďársko na Vysočině. V dalších částech ČR vítr až do úterního rána představuje nízký stupeň nebezpečí, silně foukat by nemělo jen ve Zlínském kraji.V horách a podhůří na severu čekají od nedělního večera povodňové stavy. Vyplývá to z aktualizované výstrahy ČHMÚ. Výstraha před větrem, který v nárazech může mít rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 110 km/h, platí s nízkým stupněm nebezpečí od sobotní půlnoci.Meteorologové varovali před poškozením lesů a stromů a menšími škodami na budovách, lidé by si měli dávat pozor na větrem unášené předměty a zlomené větve. Opatrní mají být řidiči, na horách by lidé měli omezit túry a nechodit na hřebeny.Hrozí i povodněHladiny menších toků mohou stoupat po dešti v Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách i Jeseníkách až do pondělního večera. Vzestupy hladin by mohly podle meteorologů dosáhnout prvního povodňového stupně, ojediněle až druhého povodňového stupně, při kterém už se voda může vylévat z břehů do okolí. Větší pravděpodobnost povodňových stavů je v okolí Trutnova a Vrchlabí.Silný vítr Česko trápil v tomto týdnu opakovaně, působil škody na budovách a elektrickém vedení a komplikace na železnici i silnicích. Ve čtvrtek bylo bez dodávek elektřiny až 300 000 odběratelů, v sobotu ráno po novém větru přes 50 000 domácností. Energetici už poruchy opravili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220219/do-ceska-miri-eunice-kvuli-silnemu-vetru-zustalo-bez-elektriny-26-tisic-odberatelu-17694996.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, vítr, čhmú, český hydrometeorologický ústav (čhmú), varování, povodně, meteorologové