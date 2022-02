https://cz.sputniknews.com/20220220/moskva-povazuje-donbas-za-soucast-ukrajiny-rekl-rusky-velvyslanec-v-usa-17718237.html

Moskva považuje Donbas za součást Ukrajiny, řekl ruský velvyslanec v USA

Moskva považuje Donbas za součást Ukrajiny, řekl ruský velvyslanec v USA

Rusko si nedělá nároky na cizí území a považuje Donbas za součást Ukrajiny, prohlásil v rozhovoru pro televizi CBS ruský velvyslanec ve Spojených státech... 20.02.2022

„Nesnažíme se obsazovat žádné území cizích zemí. Chtěl bych potvrdit, že Donbas a Luhansk jsou součástí Ukrajiny,“ prohlásil Antonov.Ruský velvyslanec dále odmítl obvinění Spojených států amerických, že Rusko hodlá zaútočit na Ukrajinu. „Takové plány nemáme,“ řekl.Rusko podle něj nevidí žádný rozpor s mezinárodním právem v tom, že je ruská armáda přítomna na území Běloruska, řekl Antonov.NATO není nevládkaDále ruský diplomat poznamenal, že Rusko nevnímá NATO jako mírumilovnou nevládní organizaci. Je to vojenská mašina a Rusko hodlá zastavit její expanzi.Dále se ruský velvyslanec dotkl otázky Krymu, který se v roce 2014 v důsledku referenda připojil k Rusku. Podle Moskvy je krymská otázka uzavřená a „ani se o ní nechceme bavit“.Připomeňme, že Krym se stal součástí Ruské federace v březnu 2014 na základě referenda, které se konalo po státním převratu na Ukrajině. Vstup do Ruska podpořilo 96,77 % voličů na Krymu a 95,6 % voličů v Sevastopolu.Situace na UkrajiněUkrajinská vláda v dubnu 2014 začala vojenskou operaci proti Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice, které po převratu na Ukrajině vyhlásily na východě země samostatnost. V důsledku konfliktu podle údajů OSN zahynulo zhruba 13 tisíc lidí. O řešení konfliktu jedná trojstranná skupina. Nicméně i po příměří a uzavření minských dohod nadále trvají přestřelky a dochází ke ztrátám na lidských životech.Ve čtvrtek představitelé donbaských lidových republik varovali před eskalací na kontaktní linii. Podle nich Kyjev ignoruje všechny předešlé dohody. Přesto na Ukrajině tvrdí, že chtějí problém řešit politicko-diplomatickými prostředky.Od sobotního večera fixuje speciální monitorovací mise OBSE prudký nárůst počtu nepřátelských akcí podél kontaktní linie na Donbasu. Podle údajů zástupce samozvané Luhanské lidové republiky ve společném centru pro kontrolu a koordinaci režimu příměří střílejí ukrajinské ozbrojené síly na LLR z minometů zakázaných minskými dohodami. Zástupce Lidových milicí DLR Eduard Basurin řekl, že situace na kontaktní linii na Donbasu zůstává kritická. Vzhledem k vyostření konfliktu v LLR a DLR byla vyhlášena všeobecná mobilizace.Vedení DLR a LLR informovalo o dočasné evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s nebezpečím ze strany Kyjeva. V první řadě se evakuace týká žen, dětí a seniorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejbližší době vydá příkaz armádě k zahájení ofenzívy na Donbas, aby realizovala plán invaze na území DLR a LLR, sdělil nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

