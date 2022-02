https://cz.sputniknews.com/20220220/mzv-velke-britanie-informovalo-o-vytvoreni-centra-pro-odhaleni-dezinformaci-ze-strany-ruska-17706346.html

MZV Velké Británie informovalo o vytvoření centra pro odhalení „dezinformací“ ze strany Ruska

MZV Velké Británie informovalo o vytvoření centra pro odhalení „dezinformací“ ze strany Ruska

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová sdělila v rozhovoru pro list The Mail On Sunday, že bylo založeno vládní informační středisko zaměřené na boj s... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-20T08:55+0100

2022-02-20T08:55+0100

2022-02-20T08:55+0100

svět

velká británie

rusko

dezinformace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/709/17/7091716_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0070bdccc93bd7c2059e734ce8a518d3.jpg

„Na konci studené války jsme rozpustili naši informační jednotku, avšak Rusko nerozpustilo svoji, a proto jsme dlouhá léta měli co dělat s ruskými dezinformacemi,“ řekla Trussová.Od začátku února bylo, podle jejích slov, odhaleno 40 případů šíření falešných informací ze strany Ruska. Jako příklad označila zprávy o stažení ruských vojsk za falešné a prohlásila, že Moskva soustřeďuje větší síly u ukrajinské hranice. „I nadále si myslíme, že(prezident RF Vladimir) Putin velmi pravděpodobně zaútočí, a musíme se na to připravit,“ dodala.Ministryně uvedla, že se hodně dělá pro boj s dezinformacemi, že byly odhaleny „plány“ Ruska na sestavení „loutkové vlády v Kyjevě“ a „inscenaci“ provokací ze strany Ukrajiny.Americká vláda již dříve prohlásila, že prý ruské tajné služby plánují natočení videa zachycujícího inscenovaný útok ukrajinských vojáků na ruské území nebo vlastní rusky mluvící spoluobčany, se záběry „zabitých“ lidí, zbořených budov, truchlících lidí, ukrajinských zbraní a dronů turecké výroby. Washington tvrdí, že by se tento fake mohl stát záminkou pro rozpoutání válečných akcí ze strany Ruska proti sousední zemi. Stálý zástupce RF při EU Vladimir Čižov vyvrátil tvrzení Pentagonu. Zdůraznil, že může ujistit, že Rusko „nikdy nedělá takové věci“.Západní státy v poslední době vyjadřují znepokojení kvůli údajným nebezpečným aktivitám Ruska u hranic Ukrajiny. Moskva nejednou vyvracela podobná obvinění a prohlásila, že nikoho neohrožuje a na nikoho nehodlá útočit, a že prohlášení o „agresi RF“ jsou používána jako záminka pro rozmístění většího počtu vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic.Ze Západu neustále přicházejí nepodložená prohlášení o přípravě provokací ze strany Ruska, nehledě na návrat ruských vojsk po cvičení na místa své dislokace. V pondělí se konala schůzka prezidenta RF Vladimira Putina s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojguem. Ministr obrany na schůzce s Putinem referoval o tom, že se „část cvičení se blíží ke konci, část bude ukončena v nejbližší době“. Jižní a Západní vojenský okruh RF zahájily navrácení vojsk na místa stálé dislokace, sdělil v úterý novinářům mluvčí Ministerstva obrany RF generálmajor Igor Konašenkov.Rusko také nejednou zdůraznilo, že není stranou konfliktu na Ukrajině ani subjektem minských dohod o urovnání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220220/johnson-upozornil-na-riziko-nejvetsi-valky-od-konce-druhe-svetove-17706076.html

velká británie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, rusko, dezinformace