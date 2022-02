Pokrytec Jurečka. S takovým jednáním dopadneme jako Slovensko, reaguje na ministrův návrh Konečná

„A když už chce pan ministr někomu krátit důchody lidem 32 let od období, kdy podle něj něco spáchali (ale nemá pro to důkazy), neumí to asi jinak než použitím principu kolektivní viny. Pokud mu jde o dodržování mravnosti, práva, etiky otevírá se mu široké pole působnosti v oblasti nápravy škod, které způsobili katoličtí kněží svými sexuálními skandály při zneužívání dětí napříč Evropou. A zdaleka nejde o ojedinělé případy a ani o případy staré desítky let. Jde o tisíce takových napadení, mnoho z nich uskutečněných v nedávných letech, a to včetně brutálních praktik duchovních v ČR (viz případ uřízlého varlete),“ odůvodňuje svůj návrh česká politička.