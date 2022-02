https://cz.sputniknews.com/20220220/pozor-na-5-znameni-mozkove-mrtvice-prichazeji-nekolik-tydnu-predem-17707985.html

Pozor na 5 znamení mozkové mrtvice. Přicházejí několik týdnů předem

Pozor na 5 znamení mozkové mrtvice. Přicházejí několik týdnů předem

Mozková mrtvice je velmi nebezpečná událost v našem organismu, která může ohrozit i život. Mnozí lidé říkají, že k ní dochází nečekaně, což je sice na jedné... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-20T12:13+0100

2022-02-20T12:13+0100

2022-02-20T12:13+0100

zdraví

mrtvice

cukrovka

nemoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/16700120_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_31745c52e753198dcac205171c15cfde.jpg

Varovné signályŘada varovných signálů se může objevit delší dobu před tím, než dojde k mrtvici. Někdy se mohou objevit a zase zmizet, ale to bohužel neznamená, že nebezpečí pominulo. Takovým signálům každopádně věnujte pozornost, a pokud se objeví, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.Může to být:ochrnutí poloviny těla, ruky nebo nohypoklesnutí jedné strany obličeje a rtuproblémy s řečísilná bolest hlavyproblémy se zrakem (dvojité vidění)Ženám hrozí mrtvice častějiMozková mrtvice častěji postihuje ženy, přestože muži žijí méně zdravým způsobem života a mají obvykle zvýšený cholesterol, což je jeden z velkých rizikových faktorů. Možná to souvisí s tím, že se ženy celkově dožívají vyššího věku a přibývající léta pravděpodobnost mrtvice zvyšují.U žen po mozkové mrtvici je také náročnější rekonvalescence a jejich prognóza vyléčení bývá horší než u mužů, což opět souvisí především s tím, že ženy jsou v době mrtvice již starší a mají menší sociální podporu, protože v tom věku často žijí samy.V rámci prevence mozkové mrtvice by lidé vůbec neměli kouřit a měli by omezit pití alkoholu na minimum. Je dobré znát svůj krevní tlak a v případě potřeby ho léčit. Totéž platí o cholesterolu. Velmi důležitá je také léčba případné cukrovky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220220/pozor-tento-napoj-zvysuje-riziko-vzniku-rakoviny-upozornuji-odbornici-17707296.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mrtvice, cukrovka, nemoc