Premiér Fiala uvedl, kdy vláda vyhlásí tendr na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany

Jaderná energie má zásadní roli v energetické soběstačnosti České republiky, vzhledem k čemuž se dostavba bloků Jaderné elektrárny Dukovany stává jednou z klíčových priorit vlády. Příštím krokem na této cestě se má stát vyhlášení tendru, kterého se budou moci zúčastnit jihokorejská společnost KHNP, americká firma Westinghouse a francouzská společnost EDF.Předpokládá se, že zkušební provoz nových bloků má být spuštěn v roce 2036, zatímco stavební povolení by mělo být vydáno již v roce 2029. Jak dnes poznamenal český premiér Petr Fiala, vláda plánuje vyhlásit tendr během následujících týdnů.Po vyhlášení tendru bude probíhat vyhodnocení nabídek, které bude uzavřeno do konce roku 2024, podotkl Fiala. Premiér také ujistil, že stát bude mít možnost kdykoliv do tendru zasáhnout, čímž reagoval na předpoklady o tom, že by se ruský Rosatom mohl účastnit tendru jako subdodavatel, a to z toho důvodu, že je údajně jedinou firmou, která má možnosti postavit 1200 kW reaktor.Financování DukovanNový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. Co se ceny týče, podle dřívějších informací by měl stát zhruba šest miliard eur (což je asi 162 miliard korun). Někteří experti však upozorňují na to, že cena bude vyšší. Zcela nekonkurenceschopná je jaderná energetika podle ekologických organizací.Nicméně, na začátku února Evropská komise vyhověla žádosti řady zemí a schválila dočasné zařazení zemního plynu a jaderné energetiky mezi obnovitelné zdroje energie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

