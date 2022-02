https://cz.sputniknews.com/20220220/proc-pavel-probira-tak-zasadni-krok-stefec-byl-prekvapen-schuzkou-generala-s-velvyslancem-ukrajiny-17706533.html

Proč Pavel probírá tak zásadní krok? Štefec byl překvapen schůzkou generála s velvyslancem Ukrajiny

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec byl v rozpacích poté, co se dozvěděl o setkání generála ve výslužbě Petra Pavla s velvyslancem Ukrajiny v České republice... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

V pátek český voják a bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Petr Pavel informoval o své schůzce s ukrajinským velvyslancem v ČR Jevhenem Perebyjnisem, na níž tito dva muži měli projednávat možné sankce proti Moskvě v případě eskalace situace na Ukrajině. Mezi probíranými nástroji nátlaku na Kreml bylo i odpojení Ruské federace od systému SWIFT.Reakce na setkání českého generála, který kdysi zastával funkci předsedy vojenského výboru NATO, s velvyslancem Ukrajiny, přišly nejen ze strany uživatelů Twitteru, kde Petr Pavel zveřejnil informaci o této schůzce, ale i ze strany analytika Petra Štefce. Český expert se na svém Facebooku důrazně ohradil vůči tomu, že běžný občan, který v současné době nezastává žádná oficiální funkce, projednává s cizím diplomatem otázky týkající se mezinárodní politiky.Český analytik zdůrazňuje, že případné odpojení Ruska od systému SWIFT bude mít negativní důsledky nejen pro velké země, ale i pro českou ekonomiku. Toto opatření by přitom těžko přimělo Rusko ke změně své politiky, protože Moskva, stejně jako Peking, jsou na tento krok ze strany Západu již do určité míry připraveny.Možné odmítnutí ruského plynuEvropské země mají aktuálně zásoby plynu na měsíc a půl. V případě tvrdých sankcí a odmítnutí dodávek z Ruské federace čeká Evropu vážná krize. Před pár dny o tom informoval publicista britského deníku The Daily Telegraph, Tom Rees.Jak upřesnil Rees, sklady na daném kontinentu jsou v současnosti zaplněny z 33 %. Obsahují 33 miliard kubíků plynu, které vydrží zhruba do dubna. Za poslední rok se cena tohoto zdroje zvýšila. Experti odhadují, že v případě negativních geopolitických scénářů přestane do Evropské unie proudit ruské palivo a poté cena této suroviny vzroste ještě více.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

