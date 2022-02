https://cz.sputniknews.com/20220220/ruska-pomsta-za-sankce-muze-ochromit-nemeckou-ekonomiku-boji-se-v-berline-17712401.html

Ruská pomsta za sankce může ochromit německou ekonomiku, bojí se v Berlíně

Ruská pomsta za sankce může ochromit německou ekonomiku, bojí se v Berlíně

Pokud Rusko zastaví dodávky plynu, německá ekonomika bude ochromena, tvrdí britský deník FT. Německý ministr financí Christian Lindner proto vyzývá k výstavbě... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-20T15:29+0100

2022-02-20T15:29+0100

2022-02-20T15:29+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

německo

rusko

ukrajina

sankce

protiruské sankce

ruský plyn

zkapalněný plyn

zemní plyn

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/935/47/9354744_0:99:1001:662_1920x0_80_0_0_e3c4eea3ee244d51c7e2f55efca30d30.jpg

Lindner v rozhovoru pro FT uvedl, že ačkoli Rusko bylo vždy spolehlivým dodavatelem zemního plynu do Německa, a to i v období studené války, případná invaze Ruska na Ukrajinu může situaci změnit. V Berlíně se obávají, že pokud Západ uvalí na Rusko tvrdé ekonomické sankce, Moskva může odpovědět omezením dodávek plynu.Spojené státy varují, že se Rusko rozhodlo zaútočit na Ukrajinu. Pokud k tomu dojde, hrozí uvalením tvrdých ekonomických sankcí. Ty se mohou dotknout i projektu Nord Stream 2, který má přivádět 55 miliard kubíků zemního plynu z Ruska do Německa. Plyn bude dále proudit do Česka, Slovenska a Rakouska. Plynovod, který již byl postaven, nyní čeká na certifikaci příslušnými úřady.Podíl plynu na německém energetickém mixu dosahuje 27 % a Rusko zajišťuje 40 % jeho spotřeby. Pokud budou tyto dodávky přerušeny, může to podle FT ochromit německé hospodářství, největší v Evropě, a to v době, kdy se celá Evropa potýká s energetickou krizí.Někteří politici v EU obviňují z energetické krizi právě ruskou společnost Gazprom. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové Gazprom dodává pouze objemy, které podle uzavřených dohod musí, a ne o kubík více.Lindner tvrdí, že Německo má plány pro případ omezení dodávek plynu z Ruska. Nicméně zdůraznil, že země potřebuje diverzifikovat své dodávky, a to prostřednictvím výstavby LNG terminálů, které země zatím nemá.V pátek německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková prohlásila, že v případě ruského útoku na Ukrajinu se mohou sankce dotknout i plynovodu Nord Stream 2.Situace na UkrajiněVe čtvrtek představitelé donbaských lidových republik varovali před eskalací na kontaktní linii. Podle nich Kyjev ignoruje všechny předešlé dohody. Přesto na Ukrajině tvrdí, že chtějí problém řešit politicko-diplomatickými prostředky.Od sobotního večera fixuje speciální monitorovací mise OBSE prudký nárůst počtu nepřátelských akcí podél kontaktní linie na Donbasu. Podle údajů zástupce samozvané Luhanské lidové republiky ve společném centru pro kontrolu a koordinaci režimu příměří střílejí ukrajinské ozbrojené síly na LLR z minometů zakázaných minskými dohodami. Zástupce Lidových milicí DLR Eduard Basurin řekl, že situace na kontaktní linii na Donbasu zůstává kritická. Vzhledem k vyostření konfliktu v LLR a DLR byla vyhlášena všeobecná mobilizace.Vedení DLR a LLR informovalo o dočasné evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s nebezpečím ze strany Kyjeva. V první řadě se evakuace týká žen, dětí a seniorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejbližší době vydá příkaz armádě k zahájení ofenzívy na Donbas, aby realizovala plán invaze na území DLR a LLR, sdělil nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220220/proc-pavel-probira-tak-zasadni-krok-stefec-byl-prekvapen-schuzkou-generala-s-velvyslancem-ukrajiny-17706533.html

https://cz.sputniknews.com/20220220/fiala-si-mysli-ze-evropa-je-jen-krok-od-valky-vyreseni-situace-mirovou-cestou-uz-moc-neveri-17710857.html

německo

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, rusko, ukrajina, sankce, protiruské sankce, ruský plyn, zkapalněný plyn, zemní plyn, nord stream 2