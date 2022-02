https://cz.sputniknews.com/20220220/slovenska-vlada-v-utajenem-rezimu-posilila-hranice-zeme-uvazuje-o-rozmisteni-vojaku-nato-17716201.html

Slovenská vláda v utajeném režimu posílila hranice země. Uvažuje o rozmístění vojáků NATO

Slovenská vláda v utajeném režimu posílila hranice země. Uvažuje o rozmístění vojáků NATO

V souvislostí s krizí kolem Ukrajiny přijala slovenská vláda opatření pro posílení hranice země. Podle ministra hospodářství Richarda Sulíka (SaS) je na stole... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

V diskuzním pořadu Na tělo na TV Markíza Sulík oznámil, že vláda schválila v utajeném režimu kroky na ochranu východní hranice Slovenska v případě konfliktu na Ukrajině. Zároveň avizoval, že v případě potřeby by mohli být v zemi rozmístěni vojáci Severoatlantické aliance.Naopak expremiér a lídr strany Hlas-SD Peter Pellegrini považuje rozmístění vojáků NATO na východním křídle aliance za zbytečnou provokaci. Slovensko podle něj není ohroženo.V příštích dnech se na území Slovenska bude konat vojenské cvičení NATO Saber Strike. Účastní se ho i dva tisíce amerických vojáků s přibližně 600 kusy bojové a zajišťovací techniky. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) občany země ujistil, že po jeho skončení američtí vojáci ze země odejdou.Dříve média psala, že Severoatlantická aliance zvažuje nasazení svých jednotek na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku či Bulharsku. Později to potvrdil slovenský ministr obrany Ivan Korčok. K žádnému rozhodnutí ale prozatím nedošlo. Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) po setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem na konci ledna v Bruselu prohlásil, že by čeští vojáci mohli být nasazení na východním křídle aliance.V únoru slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala dohodu o obranné spolupráci se Spojenými státy. Na jejím základě mohou americké ozbrojené síly využívat dvě vojenské letecké základny v zemi. Na jejich modernizaci Američané poskytnou finanční prostředky.Proti dohodě, která podle průzkumů nemá podporu většiny obyvatel, vystupovaly opoziční strany i generální prokurátor Maroš Žilinka. Ten nyní čelí tlaku, aby na svém postu skončil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

