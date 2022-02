https://cz.sputniknews.com/20220220/tahate-nas-do-valky-pane-korcokove-slovaky-nastvala-ministrova-slova-o-situaci-na-donbasu-17717459.html

„Taháte nás do války, pane Korčokove.“ Slováky naštvala ministrova slova o situaci na Donbasu

Ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí SR Ivan Korčok vyjádřil ve svém příspěvku na Facebooku znepokojení nad zhoršující se situací na Donbasu... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

Korčok ve svém prohlášení obyvatele samozvaných DLR a LLR nazývá „radikály a separatisty“, a píše, že „chtějí zabránit mírovému řešení současného napětí“. Jediný, kdo podle jeho slov může tento nebezpečný hazard zastavit, je Ruská federace.Reakce na slova KorčokaJedna skupina komentátorů se s ministrem neshodla na tom, že by Rusko mohlo situaci řešit diplomatickou cestou. Podle nich jen eskaluje napětí a je třeba s ním mluvit jazykem sankcí.„Myslím, že se mýlíte, pane ministře. Putin a Rusko to nechtějí zastavit, to je zřejmé. Takže ten hazard mohou zastavit jen okamžité sankce a ty uvolňovat pouze tehdy, když ustoupí. Také odříznutí od Swift, i když si banky prosadily to svoje, zmrazení účtů jejich přátel, vyvlastnění majetků po celé Evropě, který získali z nelegálních peněz. Je potřeba začít proti nim burcovat, co to jde, je opravdu pozdě. Evropa mu zase naletěla. Potřebujeme ukázat sílu, ale ne debatami, ale ráznými kroky. Ukrajina za to stojí,“ napsal jeden uživatel na Facebooku.Podle dalších je odpovědnost za napjatou situaci zcela na Ukrajině a slovenský ministr by se tak měl obrátit na ni.„Taháte nás do války, pane Korčokove. Vyřešit tuto situaci, pohodlně již od roku 2014, mohla Ukrajina. RF se jen brání genocidě. Jak vidím, jste zastáncem genocidy. Nezapomínejte, že pouze díky partyzánům - dnes teroristům, nepatříme k zemím, co prohrály 2. světovou válku. Nebýt těch partyzánů, tak bychom byli nacistická země jako vyšitá,“ okomentovala Korčokův příspěvek jedna uživatelka.„Proč obyvatelé ruské národnostní menšiny na východě Ukrajiny utíkají do Ruska a ne na západ? Protože se bojí genocidy ze strany ukrajinské armády. Ale o tom se u nás nějak nemluví,“ napsal další uživatel.V dubnu 2014 zahájily ukrajinské úřady vojenskou operaci proti samozvaným DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po převratu v Kyjevě v únoru 2014. Podle posledních údajů OSN se obětí konfliktu stalo asi 13 tisíc lidí. Otázka řešení situace na Donbasu je mimo jiné projednávána na jednáních kontaktní skupiny.Moskva opakovaně prohlásila, že Kyjev nedodržuje minské dohody a protahuje jednání o vyřešení konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že Kyjev poslal polovinu veškerého personálu Ozbrojených sil Ukrajiny na Donbas. Moskva vyjádřila znepokojení nad přesunem vojenské techniky ze zemí NATO k ruským hranicím a nad nárůstem počtu západních instruktorů na Donbasu. Západní země nadále poskytují Ukrajině vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se používají na Donbasu. Rusko také opakovaně zdůraznilo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a nepodléhá dohodám o urovnání z Minsku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

