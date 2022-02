https://cz.sputniknews.com/20220220/v-spd-varuji-obcany-petikoalice-nas-zene-do-valky-s-ruskem-cernochova-pacha-trestny-cin-17709264.html

V SPD varují občany: pětikoalice nás žene do války s Ruskem, Černochová páchá trestný čin

Česká vláda se přidala na stranu válečných štváčů, varuje poslanec ODS Radovan Vích v rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz. Rusko na ozbrojeném konfliktu... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

Napětí na Ukrajině nadále eskaluje a z Donbasu přicházejí četné zprávy o porušování příměří. Nicméně varování Spojených států se nenaplnilo a Rusko 16. února nezaútočilo, jak se v médiích hojně psalo.Nicméně poslanec vzápětí přiznává, že situace nadále zůstává velmi napjatá. Nadále jak na Ukrajině, tak i v Rusku přetrvává velká koncentrace vojsk. Vích je však přesvědčen, že stále lze spory vyřešit diplomatickými prostředky.Existují však státy, které mají jiné zájmy. Podezřívá, že Spojené státy a Británie nejsou vůbec proti novému konfliktu na Ukrajině. Ostatně, ony bezprostřední dopad válečných střetů nepocítí.K nim se naneštěstí přidala vláda Petra Fialy (ODS), která se podle Vícha „postavila po bok podněcovatelů konfliktu“. To je podle něj nezodpovědné a někteří činitelé pětikoalice si nejspíše ani neuvědomují případné dopady války na ČR.Člen SPD varuje i před dodávkami dělostřelecké munice Ukrajině, které dříve schválila vláda. Podle něj by Česká republika mohla být vnímána jako válčící strana, a mohla by proto následovat odveta. „Nicméně naše armáda ani civilisté na takový protiútok, třeba i hybridní formy, připraveni v současné době nejsou,“ upozornil Vích.Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která aktivně vystupuje za vojenskou pomoc Ukrajině, podle poslance mohla spáchat trestný čin. Její jednání je krajně nezodpovědné.Nakonec se poslanec ohradil proti kritice, že je SPD proruskou stranou. Vích zdůraznil, že hájí výhradně zájmy České republiky, což prý „musí fanoušky pětikoalice a Evropské unie nesmírně rozčilovat“.Situace na UkrajiněVe čtvrtek představitelé donbaských lidových republik varovali před eskalací na kontaktní linii. Podle nich Kyjev ignoruje všechny předešlé dohody. Přesto na Ukrajině tvrdí, že chtějí problém řešit politicko-diplomatickými prostředky.V sobotu večer zaznamenala speciální monitorovací mise OBSE prudký nárůst počtu nepřátelských akcí podél kontaktní linie na Donbasu. Podle údajů zástupce samozvané Luhanské lidové republiky ve společném centru pro kontrolu a koordinaci režimu příměří střílejí ukrajinské ozbrojené síly na LLR z minometů zakázaných minskými dohodami. Zástupce Lidových milicí DLR Eduard Basurin řekl, že situace na kontaktní linii na Donbasu zůstává kritická. Vzhledem k vyostření konfliktu v LLR a DLR byla vyhlášena všeobecná mobilizace.Vedení DLR a LLR informovalo o dočasné evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s nebezpečím ze strany Kyjeva. V první řadě se evakuace týká žen, dětí a seniorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejbližší době vydá příkaz armádě k zahájení ofenzívy na Donbas, aby realizovala plán invaze na území DLR a LLR, sdělil nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

