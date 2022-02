https://cz.sputniknews.com/20220220/valka-mezi-ivanou-a-dominikou-gottovou-dcera-slavika-tvrdi-ze-za-rakovinu-gotta-muze-jeho-manzelka-17714527.html

Válka mezi Ivanou a Dominikou Gottovou: Dcera Slavíka tvrdí, že za rakovinu Gotta může jeho manželka

Nejstarší dcera zesnulého českého zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, ostře zaútočila na jeho manželku a svou macechu Ivanu. Vdovu po Slavíkovi totiž... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

Dominika Gottová a její partner Timo Tolkki se nejspíše rozhodli pro drsnou válku s vdovou Ivanou Gottovou. Nedávno totiž Tolkki prozradil, že chystá kontroverzní knihu, v níž mimo jiné odhalí, jak se Ivana živila před tím, než poznala Karla Gotta. O Ivaně se ale ne příliš hezky vyjadřuje i Dominika. O tom, že vztahy mezi těmito ženami nejsou zrovna dobré, svědčí i to, co si Dominika o Ivaně myslí.Dodala přitom, že právě stres je mnohdy původcem různých nemocí: „Je známo, že rakovina a podobné nemoci vznikají právě ze stresu. Tak to asi bylo i u mého tatínka.“Ivana Gottová zatím na Dominičino nařčení nereagovala.Boj o dědictví?Za zmínku stojí i to, že se Dominika chystá napadnout dědictví po svém otci, a to i přes to, že vyrovnání již mělo proběhnout před lety, kdy zpěvák ještě žil.Neoficiální informace hovoří, že v dědictví po Gottovi má být jen vdova Ivana se svými dcerami Charlottou Ellou a Nelly Sofií a sestřenice Hana. Co se týče Gottových dcer z předchozích vztahů, Dominiky a Lucie, s těmi se měl zpěvák vyrovnat několik let před svou smrtí. Obě prý podepsaly dohodu, za kterou dostalyšest milionů korun.Dominika ale s tímto postupem spokojená není a tvrdí, že ve chvíli, kdy smlouvu podepisovala, byla pod vlivem léků. Situaci proto nyní řeší s právníky.Kontroverzní knihaJak již bylo zmíněno, Tolkki chystá knihu, která má odhalit mnohé. Dotyčný měl mít sice s Gottem dobré vztahy, ale v knize má v plánu jej pošpinit před celým národem.V knize prý určitý prostor věnuje i Ivaně Gottové, se kterou nemá dobré vztahy.Hudebník si totiž myslí, že si Češi zaslouží znát pravdu o Karlu Gottovi a nebojí se ani toho, že by mohl mít popotahován po soudech.Dominika GottováNejstarší dcera zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, se narodila 25. června 1973. Vystudovala hotelovou školu a později pracovala jako servírka (a následně provozní) v pražské luxusní restauraci La Provence. Živila se ale i jako kosmetička.Její matkou je bývalá tanečnice Antonie Zacpalová, jejíž jméno Gottová užívala do 15 let, pak přijala příjmení po otci. Když Dominika přišla na svět, Gott už s její matkou nebyl – zpěvák navíc ani nevěděl, že je jeho někdejší milenka těhotná. Dozvěděl se to, až když byla jeho dcera na světě. Karel Gott ji měl údajně poprvé vidět až půl roku poté.Pokud jde o její osobní život, v 28 letech se zamilovala se do finského hudebníka Tima Tolkkina, který hrál na kytaru v heavymetalové skupině Stratovarius. Odstěhovala se za ním do Finska a později si jej tajně vzala. V poslední době ale jejich manželství prošlo několika krizemi a hovoří se o rozvodu.Dominika se však potýká s řadou problémů. Několikrát se chystala podstoupit léčebné terapie a zbavit se závislostí na alkoholu a lécích. Peníze na léčení už dostala několikrát, zejména od svého zesnulého otce, ale vždy je nakonec utratila za něco jiného.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

