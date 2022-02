https://cz.sputniknews.com/20220220/vasi-vzajemnou-lasku-bych-chtela-zazit-monika-maresova-dojala-fanousky-jednou-jedinou-fotografii-17710011.html

„Vaši vzájemnou lásku bych chtěla zažít.“ Monika Marešová dojala fanoušky jednou jedinou fotografií

Dnes jsou to přesně čtyři roky, co proběhla tajná svatba českého moderátora Leoše Mareše a jeho partnerky Moniky (dříve Koblížkové). Právě ta s láskou na tento... 20.02.2022, Sputnik Česká republika

Monika stála před oltářem v úterý 20. února 2018 poprvé, zatímco pro jejího manžela Leoše Mareše se jednalo již o druhý sňatek. V roce 2008 si totiž vzal za ženu Moniku Poslušnou, s níž má dva syny.Druhá svatba se však od té první hodně lišila. Nebyla tak honosná a navíc byla tajná. Zamilovaný pár totiž o svých plánech téměř nikomu neřekl. Věděli to jen jejich členové rodiny a pár nejbližší přátel. Svatba se konala v kostele v Litomyšli a na svatební cestu novomanželé vyrazili do Dubaje.A je vidět, že Monika na tento krásný a pro ni výjimečný den s láskou vzpomíná.Něžnou fotkou dokonce dojala fanoušky, kteří jí gratulovali ke 4. výročí a přáli jí, ať je to navždy.A podobné pocity zažívali i další: „Moni, gratuluji k výročí, jste úžasní.“Rozhodně tak nešlo o jedinou gratulaci. „Hezká fotka. Přeji krásný den výročí,“ stálo v další reakci na snímek.Vypadá to, že manželství Marešovým klape. Od seznámení, přes vztah, zásnuby a svatbu se totiž dopracovali až k očekávání prvního potomka. Miminko by se jim mělo narodit již v březnu, a tak se oba těší na novou životní kapitolu.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

