Bílý dům znovu zopakoval, že Rusko plánuje „invazi“ na Ukrajinu

Bílý dům znovu zopakoval, že Rusko plánuje „invazi“ na Ukrajinu

Administrativa USA se bez důkazů domnívá, že Rusko pokračuje v přípravách k „plnohodnotné invazi“ na Ukrajinu, ke které podle Washingtonu dojde „v blízké... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Dříve se takové předpovědi západních zemí a médií nenaplnily, zatímco Rusko kategoricky popírá jemu připisované plány na eskalaci situace kolem Ukrajiny.Plány připisované Rusku na eskalaci situace kolem Ukrajiny jsou v Moskvě kategoricky odmítány a ruští zástupci neustále prohlašují, že Rusko nikoho neohrožuje. Podobná prohlášení jsou využívána jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova Rusko nevylučuje, že západní hysterie kolem Ukrajiny je zaměřena na krytí kyjevského sabotování minských dohod o Donbasu.Ze Západu nadále přicházejí prohlášení, že Rusko údajně připravuje provokace na Ukrajině, a to i přes návrat ruských jednotek do míst jejich stálé dislokace.Situace na UkrajiněUkrajinská vláda v dubnu 2014 začala vojenskou operaci proti Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice, které po převratu na Ukrajině vyhlásily na východě země samostatnost. V důsledku konfliktu podle údajů OSN zahynulo zhruba 13 tisíc lidí. O řešení konfliktu jedná trojstranná skupina. Nicméně i po příměří a uzavření minských dohod nadále trvají přestřelky a dochází ke ztrátám na lidských životech.Ve čtvrtek představitelé donbaských lidových republik varovali před eskalací na kontaktní linii. Podle nich Kyjev ignoruje všechny předešlé dohody. Přesto na Ukrajině tvrdí, že chtějí problém řešit politicko-diplomatickými prostředky.Od sobotního večera fixuje speciální monitorovací mise OBSE prudký nárůst počtu nepřátelských akcí podél kontaktní linie na Donbasu. Podle údajů zástupce samozvané Luhanské lidové republiky ve společném centru pro kontrolu a koordinaci režimu příměří střílejí ukrajinské ozbrojené síly na LLR z minometů zakázaných minskými dohodami. Zástupce Lidových milicí DLR Eduard Basurin řekl, že situace na kontaktní linii na Donbasu zůstává kritická. Vzhledem k vyostření konfliktu v LLR a DLR byla vyhlášena všeobecná mobilizace.Vedení DLR a LLR informovalo o dočasné evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s nebezpečím ze strany Kyjeva. V první řadě se evakuace týká žen, dětí a seniorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejbližší době vydá příkaz armádě k zahájení ofenzívy na Donbas, aby realizovala plán invaze na území DLR a LLR, sdělil nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

