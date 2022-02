Čaputová řekla, proč zabili Kuciaka

„Částečně by nechápal, co se vlastně děje,“ řekla. „Na druhé straně by byl znechucen tím, jaký je u nás vztah ke korupci. Teď to vypadá tak, jako by se jednalo o běžnou záležitost. Je to o stadiu, že každý bere a každý dává. Bez výjimky. Je to smutné, ale tak to vyznívá,“ doplnili Kuciakovi.