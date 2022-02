Češi málo milují Západ. Ministerstvo vnitra chce zasáhnout

https://cz.sputniknews.com/20220221/cesi-malo-miluji-zapad-ministerstvo-vnitra-chce-zasahnout-17722891.html

Ministerstvo vnitra se zhrozilo. Češi se nehlásí k Západu. Mají vlastní identitu. Podle rezortu Víta Rakušana za tím mohou být dezinformace. A co jiného? 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Jen si to představte. Jaká dezinformace ohrožuje českou společnost? Strašení amerického prezidenta Joea Bidena, že Rusko zaútočí – ano, ano, už zase – na Ukrajinu? Omyl. To podle lepšolidí není fake news, ale prý pouhé nepřesné varování. Naši republiku ohrožuje slabá láska k Západu.Čtete správně. To je názor českého ministerstva vnitra. Které si navrch stěžuje, že Češi věří vlastní, středoevropské identitě víc než západním hodnotám. Češi se nechtějí přichýlit k západnímu dubisku a rezort Víta Rakušana to považuje za práci dezinformátorů.„Vedle klasického chápání středoevropského prostoru jako společné identity a politického celku ale v posledních letech v České republice stále častěji dochází i ke zneužívání tohoto konceptu zejména v kontextu snah negativně se vymezovat vůči dalším zemím a nabourávat politické vazby na naše spojence," stojí v textu Centra proti terorismu a hybridním hrozbám českého ministerstva vnitra.A teď přichází pláč. „Jak vyplývá např. z výzkumů veřejného mínění GLOBSEC Trends 2021, 58 % dotázaných se neidentifikuje se Západem (ten má 33 %), ani Východem (ten má 2 %), ale právě jako „něco mezi“. Zároveň se jedná o podíl, který dlouhodobě roste – ve stejném výzkumu v roce 2016 to bylo 48 % dotázaných a v roce 2018 55 % dotázaných. Popularita zařazení České republiky na Západ byla v roce 2016 30 % a v roce 2018 38 %. V případě žádoucího zařazení země na Západ tedy vidíme od vrcholu v roce 2018 drobný pokles," stojí v textu.Jinými slovy řečeno, Rakušanovým lidem vadí, že Češi to nechtějí táhnout se Západem. Že selským rozumem dokáže naše společnost analyzovat, co se na Západě děje. A že k tomu máme svůj autentický postoj, který je spojen s kulturou a historií naší země a našeho regionu.Jenže vláda se hlásí k těsnému spojenectví se Západem. Proto neváhá obvinit lidi z nelásky k Západu. A viník? Viníkem jsou samozřejmě dezinformace. Nikoli pokrytecká politika západních států. Nikoli genderové a BLM šílenství na Západě. To je podle ministerstva v pořádku. Vadí myšlení vlastní hlavou.Jenže lidi z vnitra to chápou špatně. České společnosti nejde o to, aby se uzavřela před okolním světem. Češi se chtějí izolovat před zhoubnými vlivy ideologií, které k nám přicházejí ze Západu. Chceme, aby naše kultura a tradice přežily a nebyly nahrazeny západními zmetky, které vznikly ve washingtonských kavárnách.Naší povinností není vybrat si stranu. Nemusíme ani na Východ, ani na Západ. Můžeme být věrni sami sobě. A to navzdory skutečnosti, že jsme členy EU i NATO.O české identitě na povinnosti milovat Západ Sputnik hovořil s konzervativní političkou Natálií Vachatovou.„Analýzu ministerstva jsem viděla a musím říct, že něco tak tendenčního a ubohého mohl člověk doposud najít snad jen ve výstupech Boba Kartouse, vedoucího známé udavačské iniciativy Čeští elfové. Dozvíte se v ní, že pokud apelujete na selský rozum, pokud máte naprosto legitimní obavy z pokrokářských tendencí, jestliže se stavíte kriticky k bezmezné ochraně menšin a jsou vám sympatické některé kroky Orbána či Kaczynského, jste podle ministerstva, cituji, „aktéry prosazujícími kremelské a prokremelské zájmy”.Na druhou stranu mě neudivuje, že se právě pod vedením Víta Rakušana dehonestují legitimní politické postoje a nepopíratelná fakta. Že zhoubné experimenty jako Zelená dohoda pro Evropu, neustálé protežování zájmu menšin nad většinami a nesmysly s pohlavími se čím dál více vymykají kontrole, nevidí už snad jen Erik Tabery spokojeně usrkávající s Apolenou Rychlíkovou v nějaké moderní pražské hipsterské čtvrti své sójové latté.To, co vytvořilo ministerstvo je naprosto skandální, nebojím se říct až svazácké dílo. Boj s dezinformacemi je pak účinný cenzorský nástroj, nic víc to není, což nám právě ministerstvo krásně prodemonstrovalo," říká politička.Průzkum uvedený ministerstvem vnitra ukazuje, že se většina Čechů nehlásí ani k Východu, ani k Západu. Proč to novou vládu tak štve?„Tak oni by nejraději, abychom se k Západu hlásili ve smyslu dnešních prosazovaných hodnot, tedy abychom přijímali levicový radikalismus jako standard. Abychom pohrdali tradičními hodnotami, jako je například rodina, stejně jako oni. Měli by to pak s prosazováním všech bruselských nesmyslů, které nás rozhodně nepřivedou k lepším zítřkům, mnohem jednodušší. Například, když se budou obyvatelé naší země cítit jako Evropani více než jako Češi, mnohem snadněji se prosadí věci pro dobro EU (rozumějme Německa a Francie), ale už nikoli pro dobro České republiky.Hájit naše české zájmy začíná být pomalu komunikováno jako projev extrémismu. A v našem českém zájmu je politika všech azimutů, tedy těžit ze spolupráce se všemi partnery, jako to například můžeme pozorovat v případě Švýcarska. V tomto směru mě těší, že i podle výsledků analýzy vychází, že si uvědomujeme svou výhodnou polohu, která leží zkrátka někde uprostřed, ať už se to vládě líbí, nebo ne. To, co mě mrzí, je, že naší výjimečné středové polohy není schopna využít," říká paní Vachatová.Cítíte se občankou EU? Středoevropankou? Anebo Češkou? A proč?„Cítím se normálně být Češkou. A vychází to z toho, jakým jazykem přemýšlím, jak mluvím, z úcty k naším předkům, historii, z hrdosti k našemu kulturnímu dědictví. Je důležité si uvědomovat, odkud pocházíme a jakou cestu jsme ušli. A jako Češka žiji ve střední Evropě. Mimochodem střední Evropa byla původně symbolem sjednocení a byla tvořena oblastmi politického konzervatismu oproti liberalismu na Západě. To jsou naše přirozené kořeny, na nichž stojíme. Nemusí se nám vyplatit je zpřetrhat a na ně zapomenout," míní konzervativní politička Natálie Vachatová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

