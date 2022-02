https://cz.sputniknews.com/20220221/dalsi-odpadlik-v-cele-generalniho-stabu-skonci-ales-opata-rekla-ministryne-cernochova-17739871.html

Další odpadlík? V čele Generálního štábu skončí Aleš Opata, řekla ministryně Černochová

Stávající náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata již nechce dále pokračovat ve své funkci. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to prozradila ministryně... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Ve zmiňovaném pořadu se šéfka resortu obrany svěřila, že tématem jejího posledního jednání s prezidentem Milošem Zemanem, které proběhlo v uplynulých dnech, se stalo jméno nového náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.Vzápětí vysvětlila, že stávající náčelník Aleš Opata již nemá zájem ve své funkci pokračovat. Jeho mandát vyprší vkvětnu a dotyčný by si ho přitom mohl prodloužit.Na místě je tedy, aby Černochová hledala nového šéfa Generálního štábu. Zatím „loví“ v nejbližším okolí úřadujícího generála, jak sama uvedla: „S pomocí pana Opaty jsme začali hledat nového náčelníka. Hledám mezi vojáky, kteří mají hodnost generála.“Ministryně se také netajila tím, že považuje za důležité, aby mělo Česko v čele generálního štábu silnou osobnost. Nahrává tomu i vyhrocená situace na mezinárodní scéně, kdy eskaluje konflikt na rusko-ukrajinských hranicích.Pokud jde o kandidáty, přiznává, že jich může být víc. Své favority ale již prý má.Černochová by si také přála, aby byl nástupce Opaty znám minimálně dva měsíce před tím, než bude uveden do funkce.Připomeňme, že ke jmenování nového náčelníka by mělo dojítu příležitosti dne ozbrojených sil, který se bude konat 30. června.Závěrem dodejme, že se samozřejmě již objevily spekulace o tom, kdo by mohl Opatu nahradit. Hovoří se o současném šéfovi Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karlovi Řehkovi nebo o jednom z Opatových zástupců - Miroslavovi Hlaváčovi a Jaromírovi Zůnovi. Někteří tipují také pilota gripenu a šéfa čáslavské letecké základny Jaroslava Míku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

