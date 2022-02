https://cz.sputniknews.com/20220221/ekonomove-prozradili-zda-je-cesko-pripraveno-na-mozne-preruseni-dodavek-plynu-z-ruska-17735149.html

Ekonomové prozradili, zda je Česko připraveno na možné přerušení dodávek plynu z Ruska

Ekonomové prozradili, zda je Česko připraveno na možné přerušení dodávek plynu z Ruska

Experti na energetiku deníku Právo sdělili, že neočekávají přerušení dodávek z ruské strany na pozadí eskalace napětí na Ukrajině. Podle nich to není v zajmu... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-21T19:53+0100

2022-02-21T19:53+0100

2022-02-21T19:53+0100

česko

energetika

plyn

rusko

petr fiala

lukáš kovanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/435/41/4354158_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_3b0d51d80b531362303905a1dff83853.jpg

Petr Fiala minulý čtvrtek jednal s předsedkyni Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a poté prohlásil, že ho dotyčná ujistila, že „Komise udělala všechny kroky pro to, abychom si krátkodobě dokázali poradit i s tím, že by Rusko přestalo dodávat plyn do Evropy.“Připomněl, že před pár dny to šéfka Komise řekla i veřejně na bezpečnostní konferenci v Mnichově.Čeští odborníci na energetiku ale o takovém scénáři pochybují.Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by ale mohlo dojít k tomu, že by plyn přestala odebírat sama Evropa.Evropa je podle Gavora za normální situace na ruském plynu závislá asi z 35 až 40 %, v posledních letech závislost narůstala. „Nyní v prosinci a lednu dodávky ruského plynu o něco klesly a ten nedostatek se projevuje ve vysokých cenách plynu,“ podotkl.Kdyby nastal výpadek, jsou v ČR zásobníky plynu. Ty jsou ale podle Gavora dimenzovány na to, aby spíše vydržely zvýšenou spotřebu v topné sezoně.V úplně krajním případě celkového přerušení dodávek by podle jeho slov musely být dříve nebo později omezeny dodávky plynu průmyslovým podnikům.Postupovalo by se podle havarijních plánů, kdy jsou zranitelným odběratelům, jako jsou domácnosti, nemocnice nebo teplárny, přerušeny dodávky až jako posledním. „Ale výrobní podniky jako sklárny, chemičky a další průmyslové podniky by musely přerušit odběr,“ vysvětlil.Evropa ročně od Ruska odebírá kolem 150 miliard kubíků, Česko dováží osm až devět miliard kubíků, téměř veškerý plyn jde z Ruska.Podle Kovandy ale riziko není akutní, riziková situace by musela trvat měsíce, než by se to v ČR citelně projevilo.Úroveň naplněnosti zásobníků plynu v Evropě klesla na 32 %Méně než 5 % plynu načerpaného v letní sezóně zůstává v podzemních zásobnících (PZP) v Evropě, celková úroveň jejich naplnění je 32 %, uvádí Gazprom.Uvádí se, že podle údajů Gas Infrastructure Europe k 17. únoru je objem aktivního plynu v evropských podzemních zásobnících o 21 % (8,3 miliardy metrů krychlových) nižší, než byla loňská úroveň. Z objemu přečerpaného plynu v letní sezóně bylo odčerpáno 95,3 % (44,8 mld. m 3), to znamená, že zbylo necelých 5 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220220/premier-fiala-uvedl-kdy-vlada-vyhlasi-tendr-na-dostavbu-jaderne-elektrarny-dukovany-17717012.html

https://cz.sputniknews.com/20220220/ruska-pomsta-za-sankce-muze-ochromit-nemeckou-ekonomiku-boji-se-v-berline-17712401.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

energetika, plyn, rusko, petr fiala, lukáš kovanda