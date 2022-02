https://cz.sputniknews.com/20220221/endokrinolozka-vysvetlila-co-se-stane-kvuli-prilis-velkemu-mnozstvi-vitaminu-d-17731989.html

Endokrinoložka vysvětlila, co se stane kvůli příliš velkému množství vitamínu D

Endokrinoložka Jekatěrina Ivannikovová varovala před konzumací příliš velkého množství potravin obsahujících vitamín D. 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Lidský organismus potřebuje nepochybně všechny vitamíny, aby mohl dobře fungovat. Vitamín D má například dobrý vliv na reprodukci, sníží riziko vzniku rakoviny, posílí kosterní a svalovou soustavu. Největší množství tohoto vitamínu obsahují sardinky, losos nebo tresčí játra. Jenže konzumovat ryby máme opatrně.Ve všem je třeba dodržovat míru, včetně konzumace ryb a potraviny bohatých na vitamín D.Pokud člověk začne jíst hodně ryb, rychle přibere. Jde o to, že kromě značného množství vitamínu D obsahují ryby vysoké procento tuku, který vede k nadváze, vysvětlila dietoložka.Aby váha zůstala normální, aby v organismu bylo dost vitamínu D, lepší je zlatá střední cesta. Především je potřebný rozbor krve, podle jehož výsledků dokáže lékař naordinovat příslušný přípravek s vitamínem D v potřebné dávce, dodala endokrinoložka.Ruský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov dříve zhodnotil nutnost dodatečného užívání vitamínu C v případě nachlazení a chřipky. Podle jeho slov mají někteří vědci za to, že užívání vitamínu C za účelem prevence nezachrání před nemocí. Podle jiných odborníků mohou velké dávky vitamínu C zkrátit dobu nemoci.„Dá se brát dodatečně? Řekl bych, že ano, protože když jste zdravě smýšlející člověk, a budete ho užívat krátkou dobu, při nachlazení, můžete ho užívat tři nebo čtyři dny, nebude to horší, může to být dokonce lepší,“ rozptýlil Mjasnikov populární mýtus. Má přitom za to, že užívání vitamínu C při nachlazení nemá velký význam.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

