https://cz.sputniknews.com/20220221/kobza-ukrajina-vydira--pokud-nedostane-pomoc-zapadu-zrekne-se-bezjaderneho-statusu-17721070.html

Kobza: Ukrajina vydírá – pokud nedostane pomoc Západu, zřekne se bezjaderného statusu

Kobza: Ukrajina vydírá – pokud nedostane pomoc Západu, zřekne se bezjaderného statusu

Prezident Ukrajiny Zelenskyj vystoupil s projevem na Mnichovské konferenci o bezpečnosti. Západ prý má pomoci Ukrajině efektivněji, ta jinak přehodnotí... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-21T08:41+0100

2022-02-21T08:41+0100

2022-02-21T08:41+0100

názory

jiří kobza

ukrajina

konflikt

jaderné zbraně

budapešťské memorandum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/15314073_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_b7d58681d76e93171e3ba03ed7ab0469.jpg

Po rozpadu SSSR Kyjev zdědil významný jaderný arzenál. V roce 1994 Ukrajina, Rusko, Spojené státy a Velká Británie podepsaly Budapešťské memorandum, podle kterého Kyjev přistoupil ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Jaderných zbraní se Ukrajina poté zřekla.Prezident Zelenskyj v Mnichově kritizoval Západ, že pomáhá finančně a zbraněmi Ukrajině, ale že za to něco chce, resp. že si klade „obtěžující“ podmínky, to prý není správné. Zelenskyj zvolil určitou formu nátlaku, pohrozil možnou revizí Budapešťského memoranda čili toho, co z Ukrajiny dělá zemi bez jaderného statutu.Jiří Kobza: Už dva dny sleduji to, co se děje na Ukrajině, hlavně v Donbasu. Lze konstatovat, že k nám chodí protichůdné informace: jedny z Kyjeva, druhé z Donbasu. To vůbec nemluvím o ČT24 a naší vládě. Bohužel u nás máme mnoho „moudrých“ gaučových válečníků, jak se říká.K vaší otázce: Pokud dobře vyhodnocuji motivaci Zelenského, pak si myslím, že kdyby měla Ukrajina sáhnout po jaderných zbraních, které jí určitě nikdo dávat nebude, možná že by byla schopná si opatřit tzv. „špinavou“ jadernou zbraň.Ukrajina bývala výstavní skříní SSSR, a i po rozpadu Sovětského svazu měla značný potenciál ve výrobě, vědě a technice. To je po 30 letech samostatné existence značně zredukováno, proto ta moje obava, že by šlo o tzv. „špinavou“ jadernou zbraň. Sestavit takovouto bombu je snazší. Účinky očekávané od jaderné bomby by se ale jako takové prakticky nedostavily.Prezident Ukrajiny zmiňuje – jak si myslím – Budapešťské memorandum, aby tím působil na posluchače. Dál by to bylo už vyloženě v oblasti spekulací. Čili se jedná o určité vydírání a politiku nátlaku. Je to typické pro rozdělenou Ukrajinu, kde různé skupiny sahají po čemkoli, co se namane.Vzpomínám si z dobové televize, že západ v 90. letech jak v Rusku, tak na Ukrajině dotoval a pomáhal demontovat zbraně a jejich nosiče. Pneumatická kladiva a nůžky rozřezávaly vojenskou techniku. Není to tak, že se Ukrajina tehdy prostě „ráda“ vzdala svého jaderného vojenského potenciálu, z praktických důvodů? Budapešťské memorandum navíc nepředepisuje Ukrajině sankce za případné nedodržení… Navíc prý udržovat jaderné zbraně by pro Ukrajinu bylo ztrátové, zvlášť pokud by velíny zůstaly na území již také samostatné Ruské federace. Co tomu říkáte?Ukrajina byla schopna průmyslových a vůbec hospodářských výkonů. Tento potenciál zůstal – bohužel – nerozvinut. Možná bychom dnes viděli jiné zprávy z Ukrajiny, kdyby se po rozpadu SSSR Ukrajina vydala poněkud jinou cestou…Zejména po Majdanu došlo k prudkému poklesu výroby (ztráta ruských trhů, pozn. aut.). Je to proto, protože zesílilo bezskrupulózní drancování Ukrajiny. Důležitou roli v tom sehráli také oligarchové, kteří splynuli se státní mocí. Proto si tam někteří politici před volbami hráli na tzv. de-oligarchizaci. Samozřejmě to je spíše jenom slogan, nic víc. Ukrajině by zbraně po bývalé supervelmoci byly k ničemu, jen by to stálo prostředky. To smysl dává.Co kdyby Západ, Rusku na truc, Ukrajině jaderné zbraně poskytl? A zrovna zemi, kde je občanská válka, dále kulturně, jazykově rozdělená společnost, což právě vyvolává krajnosti…A teď by se tam objevily zbraně hromadného ničení? Umíte si to představit?Bože chraň. Říkal jsem to na Primě (20. 2. 2022). Paní Černochová tam za nás pošle dělostřelecké granáty a nezajímá se, kým a proti komu budou použity. Pokud si někdo myslí, že to je jen „pár“ granátů… Tak vězte, že 200 tun představuje celý vlak. Jde o celý vlak dělostřelecké munice.Kdyby měla Ukrajina jaderné zbraně při stávajícím politickém řízení, no, nechci to ani domýšlet…K tomu, co je teď: Zůstanou zbraně (např. od nás) na Ukrajině, nebo se to i díky korupci někam přepošle, třeba do třetího státu? Skončí darovaná munice v regulérní ukrajinské armádě, nebo naše granáty dostanou nějací teroristé? Nebo armáda toho či onoho oligarchy? Atd. atd…Řekl jsem to v televizi nemilosrdně. Možná, že u nás pracují někteří Ukrajinci z Donbasu. Teď si představte, že naše munice jim tam někoho připraví o život. Asi se jim to líbit nebude…Ve své době se psalo o tom, že když Ukrajina rozprodávala technologie, užitek z toho měla mít i Severní Korea. Byl to takový ten „darebácký“ stát, než si na čas Trump s Kim Čong-unem padli do noty (dokonce podepsali dohodu o spolupráci /2018/…) Prostě je možné, že raketový program S. Koreji mohl být urychlen díky ukrajinským technologiím, upřesňuji: sovětským technologiím, dodaným z Ukrajiny; naše média to psala s odvoláním na The New York Times …Dodávat zbraně do země, kde běží občanská válka, to je zločin. Za prvé.Za druhé na Ukrajině popřeli, že by pomáhali Severní Koreji. Ale zde nelze čekat, že by se k tomu někdo hrdě hlásil. Snad Timesy ví, o čem psaly… Každopádně se na Ukrajině za dob SSSR vyráběly rakety pro armádu. Po roce 2014 došlo na ztrátu trhů a dříve slavné závody na Ukrajině se dostaly do problémů. Zde jim Západ tedy moc nepomohl. Konečně má vlastní zbrojovky.Pokud Zelenskyj de facto říká, že nebude-li mít od Západu zaručenou bezpečnost, že Ukrajina může změnit svůj bezjaderný status… Může to být nátlak na Západ v podobě vzkazu, že se o sebe Ukrajina „postará sama“. Což znamená, že nebude tak ochotně plnit rozkazy, které dostává zpoza oceánu. Nezapomeňme, že Bidenův syn měl byznys na Ukrajině atd. atd.Posílat tuny munice státu, který je nestabilní – to je chyba. Pokud Zelenskému vadí, že Západ pomoc Ukrajině podmiňuje vlastními značnými požadavky, pak to tak ale chodí. Je škoda, že na Ukrajině nevyužili příležitosti, která vyplynula z nabyté samostatná existence, resp. po rozpadu SSSR…Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220220/expert-upozornil-na-nasledky-odstoupeni-kyjeva-od-budapestskeho-memoranda-17711306.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

jiří kobza, ukrajina, konflikt, jaderné zbraně, budapešťské memorandum