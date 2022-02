https://cz.sputniknews.com/20220221/konecne-podivejte-se-jak-to-krasne-eve-buresove-sluselo-ve-svatebnich-satech-17727633.html

Konečně! Podívejte se, jak to krásné Evě Burešové slušelo ve svatebních šatech

Konečně! Podívejte se, jak to krásné Evě Burešové slušelo ve svatebních šatech

Tak dlouho na to fanoušci této půvabné herečky a zpěvačky čekali, až se to nakonec stalo skutečností. Eva Burešová se vdala. Bohužel však jenom fiktivně, a to... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-21T14:10+0100

2022-02-21T14:10+0100

2022-02-21T14:10+0100

celebrity

eva burešová

fotografie

svatba

seriál

herečka

důležitá role

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/17154035_0:41:2230:1295_1920x0_80_0_0_158c9c393ea9e9b2c9c4bb7d14cc24ae.jpg

Kdo by si myslel, že do toho Eva Burešová praštila spolu se svým partnerem Přemkem Forejtem, bohužel by se mýlil. Její manželem (i když jen v seriálu), se stal herec Marek Lambora. Ke svatbě došlo v seriálu Slunečná, kde si své „ano“ slíbily jejich postavy Týny a Janka. Veselka proběhla v kostele v Zápech.Své pocity ze seriálové svatby Eva vyjádřila následovně: „Recituješ ten slib a přemýšlíš o tom, že v kostele říkáš, že někoho miluješ, slibuješ mu lásku. Tak vás to na chvíli přepadne, ale hned to zase zmizí. Den před natáčením jsem psala produkci, když mi poslala časy nástupů na natáčení, jestli bude nějaká rozlučka se svobodou. Nebyla.“Za zmínku stojí i šaty, které Eva v seriálu jako nevěsta oblékla. Mají totiž zvláštní význam. „Pro Týnu jsou osudové, měla se v nich vdávat se Štěpánem, než mu utekla. Jsou po její mamince a vdávat se v nich Týna zkrátka musí. Je to dědictví,“ vysvětlila Burešová.Na to, jak to Evě jako nevěstě slušelo, okamžitě reagovali její fanoušci na sociálních sítích.Podle mnohých byla Eva „krásná nevěsta“.Vypadá to, že se lidem bude po seriálu opravdu hodně stýskat.Fanoušci Evy Burešové ale nemusí zoufat, protože se tato talentovaná kráska objeví v novém TV seriálu, který nese název ZOO.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva burešová, fotografie, svatba, seriál, herečka, důležitá role