Krach súdnej reformy. Ministerka Kolíková prežila svoje politické Waterloo. Názor

Ak by sa na Slovensku ctili aspoň minimálne náznaky politickej kultúry, niečo také by znamenalo, že pani ministerka „je na uterák“ a v sekunde po hlasovaní mala ísť jej demisia do Prezidentského paláca. Samozrejme, politická sebareflexia je niečo, čo sa okolo tejto koalície neobtrelo ani náhodou, takže nateraz to takéto konzekvencie mať nebude.Osud tejto kľúčovej reformy však veľa napovedal o pomeroch v koalícii. Reformu ministerky Kolíkovej potopili spoločnou rukou poslanecké kluby SME RODINA a to, čo zostalo z poslaneckého klubu ZA ĽUDÍ, teda všetci štyria poslanci ktorí zostali. No a ako bonus navrch pridal ruku k dielu aj poslanec OĽANO Juraj Gyimesi. Ako sa ukázalo, práve jeho hlas nakoniec rozhodol.Skúsme si Kolíkovej debakel rozmeniť na drobné. Okrem skutočnosti, že si novou súdnou reformou poštvala takmer celú odbornú verejnosť, poriadne jej priťažili ešte dve okolnosti. Neschopnosť dostatočne vyjednávať s poslaneckými klubmi a presvedčiť dostatok poslancov o tom, že výhrady opozície a justičnej society nie sú relevantné, predovšetkým však jej väzy zlomila skutočnosť, že stratila politickú podporu nielen bývalého premiéra Igora Matoviča (asi nie je celkom náhoda, že posledný potrebný hlas na potopenie reformy dal jeho najvernejší poslanec Juraj Gyimesi), ale aj podporu svojej materskej strany ZA ĽUDÍ. V emotívnom prejave po hlasovacom debakli osobne obvinila svoju bývalú šéfku Veroniku Remišovú i ďalších kolegov, že zradili idey, s ktorými kandidovali do volieb a osobná politická vendeta bola viac ako program, s ktorým spoločne kandidovali.O veľké politické eskamotérstvo sa pokúsil Kolíkovej kolega Juraj Šeliga, keď chcel vysvetliť svoje hlasovanie. Tento pokus však skončil totálnym debaklom - takmer bez výnimky ho všetci jeho facebookoví sledovatelia odpudili a konštatovali hlboké sklamanie zo skutočnosti, že ho niekedy podporovali. Týmto pokusom sa Juraj Šeliga pokúsil politické pokrytectvo posunúť na ešte vyššiu úroveň, ale dopadlo to katastrofálne. Zaujímavé boli aj vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu SME RODINA Peter Pčolinského, ktorý zase konštatoval, že za celou reformou vidí predovšetkým veľký realitný biznis.Hlasovanie o reforme ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej naplno ukázalo, v akom rozvrate sa dnes nachádza koalícia. Je síce možné, ba priam pravdepodobné, že vydrží až do roku 2024, nič zásadné však už nepresadí. S veľkou mierou istoty možno odhadovať, že podobne ako Kolíkovej reforma zrejme dopadne aj takzvaná daňová revolúcia Igora Matoviča a vláda sa už bude len trápiť. Prípadne svietiť a kúriť. A to je na dva roky rozhodne veľmi málo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

