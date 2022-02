https://cz.sputniknews.com/20220221/na-dokonaly-smazeny-syr-staci-jeden-figl-ktery-zna-jen-malo-lidi-17729741.html

Na dokonalý smažený sýr stačí jeden fígl, který zná jen málo lidí

Smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou sice není příliš zdravé jídlo, ale i přesto se stal nejen velmi populárním, ale prakticky národním jídlem, které si... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Jeho příprava není složitá ani v domácích podmínkách, ale ne každé kuchařce se vždy povede, aby z trojobalu nevytekl.V čem tedy spočívá tajemství, aby sýr při smažení nevytékal?Nejdůležitější je správný výběr sýraMusíme především zvolit kvalitní sýr. Tím nejvhodnějším na smažení je gouda nebo tradičně používaný eidam, který nakrájíme na plátky silné alespoň 1 cm. Pokud chcete udělat skutečně skvělý smažák, nekupujte sýry, které jsou předem balené, a už vůbec ne sýr nízkotučný. Takový vám při smažení jen pustí vodu a nebude příliš chutný. Nechte si tedy nejlépe nakrájet čerstvý sýr, který má vyšší obsah tuku, a to alespoň 30 %. Tučnější sýr vám také nebude při kontaktu s olejem tolik prskat.Pečlivě provedený trojobalKromě správného výběru sýra je velmi důležitý i dobře provedený trojobal, kdy musíme dbát na to, aby byl každý plátek obalen skutečně pečlivě. Pokud plátky neobalíte opravdu důkladně, může se stát, že vám sýr během smažení vyteče. Klasicky nejprve obalujeme sýr v hladké mouce, poté v rozšlehaném vajíčku s trochou soli a mléka a nakonec ve strouhance. Pokud se chcete pojistit, že vám sýr během smažení skutečně nevyteče, můžete tuto balící proceduru zopakovat ještě jednou. Také můžete zkusit nahradit klasickou strouhanku rozdrcenými kukuřičnými lupínky.Některé hospodyňky oplachují sýr před obalováním vodou a mouka pak na něj lépe přilne.Obalený sýr položíme alespoň na 10 minut do mrazáku a teprve poté ho začneme smažit na rozpáleném oleji. Při smažení je nutné dávat velký pozor, abychom trojobal nijak neporušili a nezpůsobili tak vytečení chutného sýra sami. Proto používáme vhodnou obracečku a v žádném případě vidličku.Druhá varianta: pečení v trouběPokud budete sýr péct v troubě, už to sice nebude ten klasický smažený sýr, ale pečením se jeho chuť neztratí a bude o něco zdravější než po usmažení na přepáleném oleji. Výhodou pečení v troubě je také to, že sýr tolik nevytéká a hlavně nenasákne tolik oleje jako při klasickém smažení. Je tedy i méně kalorický.Obalený sýr lehce potřeme trochou oleje, položíme na plech vyložený pečicím papírem a vložíme do předehřáté trouby na 200 °C. Pečeme asi 20 minut, ale nesmíme zapomenout ho občas zkontrolovat, aby se nám nespálil. Jakmile bude mít svou tradiční zlatavou barvu, můžeme podávat na stůl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

