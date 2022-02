https://cz.sputniknews.com/20220221/na-ostravskem-letisti-cvicne-pristal-americky-bombarder-b-52-do-nemecka-ho-pak-doprovodi-gripeny-17733665.html

Na ostravském letišti cvičně přistál americký bombardér B-52. Do Německa ho pak doprovodí gripeny

Na ostravském letišti cvičně přistál americký bombardér B-52. Do Německa ho pak doprovodí gripeny

Americký bombardér B-52H, který je schopen nést i jaderné zbraně, přistál přibližně v 15.30 hod na ostravském Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Jde o... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že strategický bombardér přiletěl z Polska a má v Mošnově zůstat asi tři hodiny. Během nich posádka provede technickou kontrolu letounu a sbalí rozvinutý brzdný padák. Dál letoun bude pokračovat přes Německo zpátky na svou předsunutou základnu ve Velké Británii. Na cestě do Německa ho doprovodí stíhačky Gripen. Podle informací z Generálního štábu Armády ČR není letoun vybaven aktivními zbraňovými systémy.Druhý letoun pokračoval dál po své plánované trase mimo Českou republiku.Celou trasu letounu s volacím znakem „TYSON11“ bylo možné sledovat prostřednictvím aplikace FlightRadar24. Nad Polskem stroj kroužil s létajícím tankerem KC-135. Palivo ale nedoplňoval.Jak sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková, přílet bombardéru nemá souvislost s ukrajinskou krizí. Jde o běžné cvičení. Podle informací z generálního štábu od roku 2018 proběhlo v Evropě více než 200 podobných letů. Zřídkakdy však letí s mezipřistáním.V minulém roce bombardér nad Českem přelétal v červnu.Spojené státy přesunuly ze základny Minot v Severní Dakotě do Evropy čtveřici strategických bombardérů B-52 už 10. února. Přistály na základně v britském Fairfordu, odkud startují do plánovaných cvičných operací. V uplynulých dnech se bombardéry zapojily do podobných cvičných misí v Norsku a ve Švédsku.Další cvičné lety nad členskými a partnerskými státy Aliance jsou plánovány na jaro.Připomněl, že dlouholeté úzké vztahy udržuje česká armáda s Národní gardou v Texasu a Nebrasce.

