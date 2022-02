https://cz.sputniknews.com/20220221/nahradi-brusel-cechum-ztratu-trhu-vyrobce-dronu-primoco-uav-kvuli-sankcim-ukoncil-cinnost-v-rusku-17724612.html

Nahradí Brusel Čechům ztrátu trhu? Výrobce dronů Primoco UAV kvůli sankcím ukončil činnost v Rusku

Nahradí Brusel Čechům ztrátu trhu? Výrobce dronů Primoco UAV kvůli sankcím ukončil činnost v Rusku

Česká společnost Primoco UAV vyrábějící bezpilotní letouny pro civilní využití musela ukončit své působení v Ruské federaci kvůli sankčnímu režimu EU. Sankce... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-21T13:23+0100

2022-02-21T13:23+0100

2022-02-21T13:23+0100

česko

sankce

rusko

drony

evropská unie (eu)

primoco uav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/17724774_0:79:1324:824_1920x0_80_0_0_685b9c3215e77daeb7e2071a881965e0.jpg

V posledních letech český výrobce dronů Primoco UAV prostřednictvím své dceřiné společnosti AO Primoco BPLA poskytoval své služby v Ruské federaci v civilní oblasti. Jednalo se o civilní letecké práce pro ruské zákazníky, především ochranu plynovodů a ropovodů. Kromě toho se firma zaměřovala na poskytování leteckých prací, či tzv. DaaS (dron jako služba) služeb v civilní oblasti.Ještě před třemi lety ředitel Primoco UAV Ladislav Semetkovský ve svém rozhovoru pro Sputnik uváděl, že firma dříve hodlala rozvinout výrobu své produkce v samotném Rusku. Ovšem plány pro stavbu továrny na ruském území nebyly uskutečněny, a to kvůli sankcím mezi Ruskou federací a Evropskou unií. Nyní česká firma musí svou činnost v Rusku zcela ukončit, a to kvůli sankčnímu režimu EU vůči Rusku.Uvádí se, že česká firma neměla možnost získat novou exportní licenci pro pokračování svých obchodních aktivit v Rusku, a to právě kvůli evropským sankcím vůči Moskvě. Na sociálních sítích čeští uživatelé vyjádřili předpoklad, že ruský trh v této oblasti místo českého podniku může obsadit někdo další.Další komentující poznamenal, že evropské sankce škodí především podnikatelům samotných evropských zemí, a to včetně českých.Uživatel jménem Petr Novotný ve své řadě položil řečnickou otázku o tom, zda tyto ztráty bude chtít kompenzovat vedení Evropské unie.Následky sankčního nátlakuNěmecký ministr financí Christian Lindner ve svém rozhovoru pro FT dříve uvedl, že ačkoli Rusko bylo vždy spolehlivým dodavatelem zemního plynu do Německa, a to i v období studené války, případná invaze Ruska na Ukrajinu může situaci změnit. V Berlíně se obávají, že pokud Západ uvalí na Rusko tvrdé ekonomické sankce, Moskva může odpovědět omezením dodávek plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sankce, rusko, drony, evropská unie (eu), primoco uav