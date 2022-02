https://cz.sputniknews.com/20220221/negativ-je-dost-a-neni-hanba-byt-konzervativni-vondracek-zhodnotil-korespondencni-volbu-17723177.html

„Negativ je dost a není hanba být konzervativní." Vondráček zhodnotil korespondenční volbu

Předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček v rozhovoru pro Právo uvedl, proč je hnutí ANO proti korespondenční volbě a že se obává... 21.02.2022

Na začátku rozhovoru Vondráček vysvětlil, proč je proti korespondenční volbě. Podle něj je tam víc negativ než pozitiv. Přivedl také dvě roviny – filozofickou a principiální.A pokračuje principiální rovinou. „Máme mít tajnou volbu, ale v tom zákoně je sice popsaná voličská obálka, ale už tam není plenta. Nikdy tu nebude jistota, že volič dal lístek do té obálky osobně,” dodává Vondráček.Na argument, že i dnes si lidé přinesou lístek už z domova, takže jim ho mohl vybrat někdo z rodiny, však Vondráček uvádí, že za plentu musí jít volič sám. „Možná, že se objeví technologie virtuální voličské plenty, ale v listinné podobě to nikdy neošetříte. Také je problém, že nad tím lístkem ztratíte kontrolu během dopravy poštou,“ říká politik hnutí ANO s tím, že v USA to vedlo k nepokojům a v Rakousku se volby musely opakovat.Vondráček nesouhlasí ani s argumentem, že ANO a SPD jsou proti korespondenčnímu hlasování proto, že v zahraničí nemají voliče. Podle Vondráčka je to přesně opačně.Jako další argument vláda používá, že Česko zůstává jednou z mála evropských zemí, kde korespondenční volba zatím nefunguje. Vondráček však připomenul, že Francie ji zrušila. „Negativ je dost a není hanba být konzervativní. Politický střet se u nás stále více zostřuje a vztahy jsou horší a horší, ale zatím tu nikdo nezpochybnil volby, protože jsou vždy perfektně zpracované,“ dodal politik hnutí ANO s tím, že všechny země to tak nemají a v ČR se teď pokouší tuto stabilitu narušit.Podle Vondráčka se pětikoalice snaží všechno protlačit silou. Jako příklad uvádí právě korespondenční volby, protože současná vláda chce ovlivnit prezidentské volby.Připomíná také, že studenti a lidé na pracovních cestách a stážích mohou volit na zastupitelských úřadech. Argument, že lidé musí někdy cestovat přes celý kontinent, Vondráček nebere. „Jako předseda Sněmovny jsem se setkal s řadou lidí v Kanadě, ve Spojených státech. Nikdo tam toto téma nikdy nezvedl, až teď to chce vláda najednou bez diskuse na sílu prosadit. Nejde o nic jiného než se o tom pořádně pobavit,“ říká Vondráček na závěr.Korespondenční volba z ciziny byla navržena loni Senátem na základě požadavku krajských sdružení i s podporou resortu zahraničí.Argumentem mimo jiné sloužilo to, že Česká republika patří mezi pět posledních zemí Evropské unie, které korespondenční hlasování schválené nemají. Hlasování poštou by mohlo využít asi 600 tisíc Čechů, kteří žijí v zahraničí, ale nemůžou se dostavit k hlasování na některou z českých ambasád z různých důvodů, ať už se jedná o čas nebo finance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

