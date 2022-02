https://cz.sputniknews.com/20220221/nevim-co-je-hezci-naha-benesova-se-vyfotila-ve-vane-a-nekteri-panove-by-se-k-ni-radi-pridali-17726839.html

„Nevím, co je hezčí.“ Nahá Benešová se vyfotila ve vaně a někteří pánové by se k ní rádi přidali

Česká herečka a dabérka Lucie Benešová svým fanouškům předvedla, že si stále dokáže plnit sny a užívat si života. Nechala se přitom zachytit v koupelně ve vaně... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Lucie patří k jedněm z mála celebrit, které se nebojí ukazovat svůj život tak, jaký doopravdy je. Bez obalu. Již dříve se například podělila o zkušenost s operací očních víček a nestydí se ukázat ani bez make-upu. Nějaké filtry jsou jí tak cizí.Po přirozenosti sáhla i tentokrát, kdy se na fotografii objevila nahá v koupelně tak, jak ji příroda stvořila. Fotografie ale byla velmi decentní. Lucie navíc kladla důraz na novou koupelnu, nikoli na sebe.Tentokrát se však vlna lichotek strhla spíše na to, jak se Lucii rekonstrukce povedla. Mnozí ji totiž chválili dokonalý výsledek.A nová koupelna se zamlouvala i její další herecké kolegyni, Tereze Brodské: „Nádhera!!!“Fanoušci tak ve velkém uváděli, že je to opravdu povedené. Koupelnu zhodnotili jako útulnou a velmi originální.Pár uživatelů dokonce přiznalo, že Lucii koupelnu závidí, ale přejí.Přeci jen si ale někteří všímali i toho, kdo ve vaně je. Lucii tak chválili, jak moc jí to sluší.Někteří pánové by si tak nejraději lehli k Lucii…V neposlední řadě lidé obdivovali to, že si Lucie plní své sny – o tom přeci život je.Lucie BenešováČeská herečka a dabérka Lucie Benešová se narodila v roce 1974 v Praze. V prvních snímcích se objevila již v 80. letech, a to ve vedlejších rolích. Později absolvovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. Její první významnou rolí se stala úloha v erotickém filmu Peklo v řetězech II, kde se Lucie Benešová poprvé svlékla před kamerou donaha. Svou odvahu zúčastnit se vyzývavých erotických scénách česká herečka prokázala i v několika dalších filmech. Ale v následujících letech se Benešová na výsluní slávy již moc nehřála. O několik let později začala působit jako moderátorka a věnovat se dabingu. Následně se začala objevovat i v seriálech, jako například Horákovi, Gympl, Ulice a Slunečná.Lucie Benešová je vdaná a má celkem čtyři děti. Jednoho syna má herečka se svým expartnerem Filipem Blažkem, se současným manželem Tomášem Matonohou má tři děti – syna a dvě dcery, z nichž jednu pár adoptoval.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

