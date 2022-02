https://cz.sputniknews.com/20220221/novy-dokument-vysvetlil-proc-princ-william-a-kate-middleton-kvuli-princi-georgovi-porusili-tradici-17715363.html

Nový dokument vysvětlil, proč princ William a Kate Middleton kvůli princi Georgovi porušili tradici

Nový dokument vysvětlil, proč princ William a Kate Middleton kvůli princi Georgovi porušili tradici

Královští experti opakovaně poukazovali na to, že Kate Middleton pravidelně porušuje tradice a pravidla protokolu britské královské rodiny. Podle Victorie... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Odbornice na britskou královskou rodinu Victoria Arbiterová to vysvětlila v dokumentu televize Channel 5, zvaném William a Kate: Too Good To Be True.Kate Middleton a princ William se však vzali v dubnu 2011 a na konci roku 2012 pár oznámil, že čeká dítě. Královská expertka takové zpoždění vysvětluje tím, že narození budoucího dědice následující rok po svatbě vévody a vévodkyně z Cambridge nebylo zahrnuto v plánech královské rodiny. Její slova cituje britský portál Express.První dítě Kate Middleton a prince Williama, princ George, se narodilo 22. července 2013. O dva roky později, 2. května 2015, se vévodovi a vévodkyni z Cambridge narodila dcera, princezna Charlotte. Třetí dítě páru, princ Louis, se narodilo 23. dubna 2018.Vypravěč dokumentu dodal, že Georgeovo narození se ukázalo jako „milník v modernizaci královské rodiny“. Před jeho narozením byl zákon o dědictví aktualizován, aby odrážel měnící se svět 21. století.V únoru Kate Middleton dvakrát za den porušila královský protokol. Stalo se tak při návštěvě sociálního centra Parents and Communities Together (PACT) v Londýně, kde hovořila s dobrovolníky organizace a zúčastnila se kulinářského ukázkového kurzu s dětmi a jejich rodiči. Celebrita měla na sobě přiléhavé černé kalhoty LK Bennet a tričko stejné barvy, a také šedé sako Smythe a boty Gianvito Rossi.Novináři věnovali pozornost zevnějšku manželky prince Williama a uvedli, že ignorovala dva body dress code, kterým se mají řídit členové královské rodiny. Middletonová měla na sobě téměř celý outfit černý a úzké kalhoty. Uvádí se, že černé oblečení je zvykem nosit pouze v případě smutku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

