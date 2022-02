https://cz.sputniknews.com/20220221/omikron-na-ustupu-cesko-hlasi-ctyri-tisice-nakazenych-zajem-o-ockovani-je-minimalni-17720577.html

Omikron na ústupu. Česko hlásí čtyři tisíce nakažených. Zájem o očkování je minimální

Nedělní testy na covid-19 v Česku prokázaly 4 267 nových případů nakažení koronavirem, k tomu je nutné přičíst také 673 reinfekcí. Klesá také počet... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron.Potvrzených případů v neděli přibylo nejméně za posledních šest týdnů. Za celý minulý týden v Česku přibylo necelých 107 tisíc nově nakažených, o týden dříve to bylo asi 160 tisíc a první únorový týden téměř 230 tisíc.V mezitýdenním srovnání klesl také počet hospitalizovaných pacientů, v neděli v nemocnicích bylo 3 127 lidí, ve vážném stavu je 219 z nich.Incidenční číslo nadále klesá. Po dlouhé době se dostalo pod tisíc. Aktuálně je na hodnotě 995. Nejvyšší zůstává v Jihomoravském kraji (1 203) Incidence přes tisíc je také v Plzeňském, Moravskoslezském, Olomouckém a Pardubickém kraji. Naopak nejnižší je nadále v Karlovarském kraji (737).V neděli bylo provedeno pouze 19 619 testů (14988 PCR, 4 631 antigenní).Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 3 510 360 případů koronaviru. K opakované nákaze došlo u 188 329 osob, zemřelo 38 257 lidí.Za celou neděli se nechalo očkovat pouze 871 osob. Kompletní očkování má přes 6,8 milionu osob, více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Další změnyOd soboty se v České republice změnila pravidla týkající se protikoronavirových opatření. Mezi klíčovými změnami je například prodloužení doby izolace pro nakažené a zrušení karantény pro ty, kteří kontaktovali infikované osoby. Nově se také ruší povinnost zaměstnavatelů zajištovat antigenní testy pro své pracovníky.Sobotou se na území České republiky zrušila povinná karanténa, do níž musely osoby, které byly v kontaktu s nakaženými covidem-19. Vedení ministerstva zdravotnictví v předchozích dnech dospělo k závěru, že toto opatření nedává smysl.Mírné zpřísnění se přitom zavádí pro samotné nakažené, kteří budou muset strávit v izolaci sedm dní místo pěti, jak tomu bylo předtím. Nakaženým osobám, které nebudou mít žádné příznaky nákazy po uplynutí sedmi dnů, izolace skončí automaticky, pacienti s příznaky budou muset strávit v izolaci dva dny po jejich ukončení.Podle nových pravidel se počet účastníků sportovních a kulturních akcí omezuje na 500 stojících a na 1000 sedících diváků. Co se týče dalších hromadných akcí, počet účastníků je nyní omezen na 100 lidí, výjimku tvoří takové akce, jako je svatba či pohřeb.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

