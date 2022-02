https://cz.sputniknews.com/20220221/ovladne-ewa-farna-letosni-udileni-hudebnich-cen-andel-zpevacka-ma-zatim-nejvic-nominaci--17729566.html

Ovládne Ewa Farna letošní udílení hudebních Cen Anděl? Zpěvačka má zatím nejvíc nominací

Pro Ewu Farnou se uplnulý rok nesl ve znamená úspěchů a vypadá to, že ani letošek nebude jiný. Nyní se totiž objevily informace o tom, že Farná byla v daném ocenění nominována v kategoriích Album a Sólová interpretka. Její singl Tělo, který se těší velké oblibě, by se tak mohlstát skladbou a videoklipem roku.Farna se v prestižní kategorii Album o cenu utká s Vladimírem Mišíkem a jeho Nočním obrazem a dílem zesnulého Davida Stypky & Bandjeez s názvem Dýchej. Toto album dokončili Stypkovi spoluhráči z kapely po jeho smrti. Farna, Mišík a Stypka mají shodně nominací v prestižní kategorii Album roku.Pokud jde o skladbu roku, v tomto případě se bude rozhodovat mezi singly Tělo (Ewa Farna), Pouta (David Koller) a Farmářům (David Stypka a Bandjeez).Co se týče dalších kategorií, v kolonceObjev jsou nominováni zpěvačka Annabelle, producent fiedlerski a písničkář Michal Horák. Pokud jde o Skupinu roku, vybírat se bude z trojice Midi Lidi, Mirai a Prago Union. Sólovou interpretkou by se mohla stát Ewa Farna, Beata Hlavenková nebo Amelia Siba, sólovým interpretem pak Roman Holý, Vladimír Mišík či David Stypka. Co se rapu týče, do TOP 3 se dostali 58G, Smack a Hugo Toxxx.Za zmínku stojí i to, že letos se žánrové ceny budou udělovat v kategoriích Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rap, Rock, Slovenské album a Videoklip. Rovněž bude vybrán nový člen Síně slávy cen Anděl. Dodejme, že akademie rozhoduje ve třech kolech.Udělování Cen AndělPřipomeňme, že Cena Anděl je česká hudební cena, kterou po způsobu Grammy uděluje Akademie populární hudby. Od roku 1997 ji symbolizuje soška anděla s rozepjatými křídly hrajícího na šalmaj od akademického sochaře Jaroslava Róny.Letošní udělování cen je již za dveřmi a slavnostní vyhlášení proběhne 27. dubna v pražském Veletržním paláci. Dobrou zprávou je, že pořadatelé mají v plánu po předchozích ročnících, které značně ovlivnila pandemie koronaviru, letošní vyhlášení vítězů pojmout jako živý ceremoniál. V rámci galavečera se představí česká hudební špička.Dodejme také, že radu ČHA letos tvoří publicista Josef Vlček, ředitelka České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) Petra Žikovská, producentka cen Anděl Lucie Hájková a předseda rady ČHA Jan Vedral. Na hlasování dohlíží notář.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

