Politico: Slova prezidenta Zelenského v Mnichově urazila Západ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na mnichovské bezpečnostní konferenci odsoudil západní spojence Kyjeva za nedostatečnou pomoc. Informoval o tom... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Tento článek také uvádí, že lídr Ukrajiny ve svém projevu, aniž by kohokoli jmenoval, „píchl“ do Německa za to, že se „neodvážilo“ poslat Ukrajině vojenskou pomoc ve formě smrtících zbraní. Stejně tak slova Zelenského „vrhla určitý stín“ na Spojené státy americké. Důvodem se stalo to, že USA odmítají uvalit preventivní sankce na Rusko.Mimo jiné Zelenskyj během svého projevu oznámil, že je připraven setkat se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Dodal také, že při ostřelování na Donbasu „nebyl nikdo zraněn ani zabit“. Když na jeho slova reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, označila jej za bezduchého cynika, a připomněla, kolik lidí v DLR a LLR v posledních letech zemřelo kvůli akcím Kyjeva.Vyostřená situacePřipomeňme, že ze Západu nadále přicházejí nepodložená tvrzení, že Rusko připravuje provokace, nehledě na návrat ruských jednotek po cvičení na místa jejich dislokace. V pondělí 14. únorase ruský prezident Vladimir Putin setkal s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojgu. Na schůzce s Putinem ruský ministr obrany referoval, že „část cvičení se chýlí ke konci, část bude dokončena v nejbližší době“. Vojenské okruhy jižní a západní začaly vracet vojáky na místa jejich dislokace, sdělil v úterý novinářům mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov.Uveďme, že situace na Donbasu se vyhrotila zejména v posledních dnech, kdy samozvané DLR a LLR ohlásily velké ostřelování ze strany ukrajinských bezpečnostních složek. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Týká se především žen, dětí a seniorů. Jak uvedl šéf DLR Denis Pušilin, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí armádě zahájit ofenzívu na Donbas a realizovat plán invaze do DLR a LLR. V sobotu vedoucí představitelé DLR a LLR podepsali dekrety o všeobecné mobilizaci.Moskva v této souvislosti opakovaně upozorňuje na to, že Kyjev nedodržuje minské dohody a protahuje jednání o vyřešení konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničí rovněž uvedlo, že Kyjev na Donbas poslal polovinu veškerého personálu Ozbrojených sil Ukrajiny. Moskva vyjádřila znepokojení nad přesunem vojenské techniky ze zemí NATO k ruským hranicím a nad nárůstem počtu západních instruktorů na Donbasu. Západní země nadále poskytují Ukrajině vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se používají na Donbasu.Jak již dříve několikrát poznamenal Sergej Lavrov, Moskva nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

