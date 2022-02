https://cz.sputniknews.com/20220221/putin-rusko-udelalo-vse-proto-aby-mirovou-cestou-vyresilo-rozpory-na-donbase-17730292.html

Putin: Rusko udělalo vše proto, aby mírovou cestou vyřešilo rozpory na Donbase

Putin: Rusko udělalo vše proto, aby mírovou cestou vyřešilo rozpory na Donbase

Ruský prezident Vladimir Putin na pondělním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti prhlásil, že Rusko udělalo vše proto, aby mírovou cestou vyřešilo rozpory na... 21.02.2022

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko zintenzivnilo spolupráci se Spojenými státy a NATO, aby zajistilo úspěšný rozvoj a bezpečnost bez konfrontace. „V posledních měsících, na konci loňského roku, jsme zintenzivnili spolupráci s našimi hlavními partnery ve Washingtonu a NATO, abychom se konečně shodli na bezpečnostních opatřeních a zajistili klidný a úspěšný rozvoj země v mírových podmínkách. Pro naši zemi je tohle prioritou číslo jedna, nikoli konfrontace, ale zajištění bezpečnosti a podmínek pro rozvoj,“ uvedl Putin na zasedání Rady bezpečnosti.Ruský prezident Vladimir Putin v této souvislosti upozornil na to, že Rusko již ze začátku dělalo vše pro to, aby rozpory na Donbasu vyřešilo mírovou cestou. „Lidé oznámili, že tvoří dvě nezávislé republiky - Doněckou a Luhanskou lidovou republiku. Od té doby začala konfrontace mezi kyjevskými úřady a obyvateli tohoto území. V této souvislosti bych chtěl upozornit na to, že Rusko původně dělalo vše pro to, aby mírovými prostředky, mírovou cestou, vyřešilo všechny vzniklé rozpory,“ řekl Putin.Ukrajinské úřady se přitom podle upozornění Putina posmívaly lidem žijícím na Donbasu, a to prostřednictvím neustálého ostřelování, kdy je nutily k přestěhování do sklepů spolu s dětmi a k dalším znepokojivým podmínkám života. „Celá ta léta, chci to zdůraznit, celá ta léta se lidem, kteří žijí na těchto územích, ve skutečnosti posmívali: Neustálé ostřelování, blokáda. Jak víte, lidé, kteří žijí na územích blízkých takzvané frontové linie, se museli přestěhovat do sklepa, a nyní tam žijí sami s dětmi,“ řekl.Dnešní vývoj událostí přitom podle Putina ukazuje, že současné ukrajinské úřady ani nehodlají plnit minské dohody. „V průběhu vyjednávacího procesu vznikl plán mírového urovnání, kterému se říká Minský balíček opatření, neboť, jak si pamatujete, jsme se setkávali právě ve městě Minsk. Ale celý vývoj následujících událostí ukazuje, že současné kyjevské úřady nehodlají tyto dohody plnit, navíc to veřejně opakovaně konstatovaly, a to jak na nejvyšší státní úrovni, tak na úrovni ministra zahraničních věcí a úrovni tajemníka Rady bezpečnosti,“ dodal ruský prezident.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

