Regulace trhu mobilních dat v ČR? Eurokomise to zamítá, jelikož trojice operátorů trh neomezuje

Návrh na regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty v Česku neprošel u Evropské komise. Jak se uvádí na jejím webu, důvodem má být to, že Český... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

K rozhodnutí se vyslovil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ústyTerezy Meravé z tiskového oddělení a nechal se slyšet, že jej rozhodnutí nepřekvapilo.Když ČTÚ v předchozích letech analyzoval trh mobilních dat, dospěl k názoru, že je v České republice omezena konkurence. Důsledkem dle něj bylo to, že ceny tamních služeb jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Chtěl se tedy uchýlit k tomu, aby byla společnostem O2, T-Mobile a Vodafone uložena povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu. Podle všeho tato regulovaná velkoobchodní cena mobilních dat měla virtuálním operátorům dovolit replikovat nabídky mobilních síťových operátorů a soutěžit s nimi na trhu.Pokud jde o výhrady Evropské komise k danému problému, s některými se ztotožnilo sdružení Evropských regulátorů BEREC. Sdružení ale mimo jiné hovoří o významném selhání trhu na maloobchodní úrovni s cenami výrazně nad průměrem EU.BEREC se rovněž domnívá, že virtuální operátoři nejsou schopni nabídnout účastníkům konkurenceschopné ceny, a to z důvodu zatěžujících podmínek na velkoobchodní úrovni. Zároveň sdružení doporučilo, aby eurokomise a ČTÚ i nadále pokračovaly v jednání o odstranění přetrvávajících nejasností. To se však nekonalo.V neposlední řadě zmiňme, že český resort průmyslu a obchodu loni v září prohlásil, že cena mobilních dat v v zemi se za poslední dva roky snížila o polovinu. Od roku 2011 se dokonce jedná o desetinásobné snížení. Důvodem takového poklesu ceny je podle ministerstva hlavně zavedení neomezených datových tarifů a posílení konkurence.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

