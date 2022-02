https://cz.sputniknews.com/20220221/stehlikova-spekuluje-o-ruskem-utoku-na-ukrajinu-tvrdi-ze-je-blizko-a-ze-ukrajina-je-v-obkliceni-17735650.html

Stehlíková spekuluje o ruském útoku na Ukrajinu. Tvrdí, že je blízko a že Ukrajina je v obklíčení

2022-02-21T18:47+0100

Džamila Stehlíková má na situaci jasný názor, který se nebojí vyjádřit. Tvrdí, že útok se blíží.To ale nebylo vše. Psychiatrička se totiž zamyslela i nad zítřejším magickým datem, 22. 2. 2022, a nad tím, zda za této situace nemá náhodou nějaký skrytý význam.Neunikla jí přitom ani skutečnost, že právě zítra má mimořádně zasednout horní komora ruského parlamentu.V neposlední řadě Stehlíková spekuluje, proč francouzský prezident Emmanuel Macron v poslední době tak často jedná se svým ruským protějškem. Podle ní prý „Macron asi na poslední chvíli tlačí Mnichovský scénář s Donbasem místo Sudet“.Z výčtu jejích twitterových statusů nelze také nezmínit ten, v němž si neodpustila srovnání Putina s Adolfem Hitlerem.Exministryně si tak nebrala servítky a na internetu se rozhodně ve svých názorech nedržela zpět.Napětí na UkrajiněPoslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic.Západní země nadále poskytují Ukrajině vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se používají na Donbasu.Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Ze Západu ale i přes tonadále přicházejí nepodložená tvrzení, že Rusko připravuje provokace, nehledě na návrat ruských jednotek po cvičení na místa jejich dislokace. V pondělí 14. únorase ruský prezident Vladimir Putin setkal s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojgu. Na schůzce s Putinem ruský ministr obrany referoval, že „část cvičení se chýlí ke konci, část bude dokončena v nejbližší době“. Vojenské okruhy jižní a západní začaly vracet vojáky na místa jejich dislokace, sdělil v úterý novinářům mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Uveďme, že zejména v posledních dnech se vyhrotila situace na Donbasu, kdy samozvané DLR a LLR ohlásily velké ostřelování ze strany ukrajinských bezpečnostních složek. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Týká se především žen, dětí a seniorů. Jak uvedl šéf DLR Denis Pušilin, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí armádě zahájit ofenzívu na Donbas a realizovat plán invaze do DLR a LLR. V sobotu vedoucí představitelé DLR a LLR podepsali dekrety o všeobecné mobilizaci.Moskva v této souvislosti upozorňuje na to, že Kyjev protahuje jednání o vyřešení konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničí rovněž uvedlo, že Kyjev na Donbas poslal polovinu veškerého personálu Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

